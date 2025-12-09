قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إصابة شخصين في انقلاب سيارة نقل من أعلى طريق الـ 100 بالسلام
منتخب مصر يودع بطولة كأس العرب بعد الخسارة من الأردن بثلاثية نظيفة
حكم غلق العين في الصلاة من أجل الخشوع.. الإفتاء: يجوز في حالة واحدة
تحذير جوي.. سحب ركامية تغطي 4 محافظات وأمطار رعدية بعد ساعات
الصحة : المركز الطبي في جامبيا يعزز استراتيجيتنا في السياحة العلاجية
فريق كمال الأجسام للقوات المسلحة يحقق عددا من الميداليات المتنوعة خلال بطولة العالم بالسعودية
الإمارات تهزم الكويت بثلاثية وتتأهل لـ ربع نهائي كأس العرب
مدبولي : إطلاق 200 خدمة حكومية على منصة مصر الرقمية
الصحة: افتتاح المركز الطبي في جامبيا خطوة استراتيجية لتعزيز التواجد المصري بأفريقيا
إنشاء حضانات للأطفال داخل مراكز الشباب والأندية
قبل ساعات من طرحه .. محطات مهمة في حياة أم كلثوم يبرزها فيلم الست
مدبولي: الدولة تعمل على تطوير جميع المناطق المحيطة بأهرامات الجيزة والمتحف الكبير
حوادث

قائمة رشاوي شركاء مستشار محافظ دمياط من الدولارات للسفر والتعيينات

كتب محمد عبدالله :

أحالت جهات التحقيق المختصة مستشار محافظ دمياط ورئيس الإدارة المركزية للإنتاج والتشغيل بجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية للإنتاج والتشغيل بالجهاز ومدير عام الشؤون القانونية بالجهاز ومهندس زراعي بإدارة المرابي والبحيرات بالجهاز ومهندس ميكانيكا ووكيل وزارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية سابقا إلي محكمة الجنايات لاتهامهم بتلقي وإعطاء رشاوي مالية  مقابل الحصول علي منافع مادية و كشف عضو هيئة الرقابة الإدارية عن طلبات المرتشين 

طلبات المرتشين في القضية 

 شهد عضو هيئة الرقابة الإدارية أن المتهم الأول طلب من الشاهد الأول فائدة تحمل تكاليف سفر ابنه للدراسة بالخارج البالغ قيمتها خمسين ألاف دولار أمريكي، وتعيينه بشركته، وطلب المتهم الثاني منه؛ بناء قطعة أرض مملوك له بتكلفة إثنين مليون جنيه ومنفعة تعيينه محاضر في أحد الجامعات الخاصة ومستشار قانونيا بذات الشركة، وطلب الثالث منه أيضا؛ نسبة ٢٠
من أرباح المشروع المزمع إقامته على المزرعة كينج ماريوت المار بيانها، وذلك بوساطة المتهم الخامس - على سبيل الرشوة لذات المقابل المار بيانه 

جاء بأمر الإحالة أن المتهمين طلبوا وقبلوا عطايا مالية وعينية من مالك إحدى الشركات، شملت مبالغ بالدولار، وتمويل بناء عقار، وتعيينات وظيفية، وحصص أرباح، مقابل تسريب كراسة شروط مزايدة كبرى، وتسهيل تخصيص مزارع سمكية في منطقتي كينج ماريوت والرطمة.

عقوبة الرشوة

ووضع قانون العقوبات عقوبة لـ جريمة الرشوة، حيث نصت المادة ١٠٣ من قانون العقوبات على أن "كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به"، وإعفاء الراشي والوسيط من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع الرشوة.

وكما نصت المادة ١٠٧ مكرر من قانون العقوبات، فهناك إعفاء وجوبى للراشى ووسيط الرشوة من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع جريمة الرشوة المنسوبة إليهم مع المتهمين بــ جريمة الرشوة، ولم يحدد القانون أى شروط أو مرحلة تكون فيها الدعوى لهذا الاعتراف حتى ولو كان لأول مرة أمام محكمة النقض.

وطبقا لـ قانون العقوبات، تم تشريع تلك المادة من أجل أمرين، الأول أن يتم تطهير النظام الإداري للدولة، والثانى تخويف الموظف العام من واقعة الفساد.

رشاوي مستشار محافظ دمياط الثروة السمكية الأسماك نيابة أمن الدولة تحقيقات أمن الدولة العليا محافظ دمياط دولارات محاظف دمياط الرقابة الإدارية

محمد صلاح

مقابل 65 مليون يورو .. ليفربول يعرض صلاح للبيع في يناير

تامر حسني

مبيتحركش من السرير .. تطورات الحالة الصحية لـ تامر حسني

تعطيل الدراسة بسبب الأمطار

تعطيل الدراسة في محافظة واحدة..حالة الطقس لمدة 72 ساعة

تطورات في قضية عروس المنوفية

خالة عروس المنوفية: زوجها أنهى حياتها وهي حامل.. وجارتهم أبلغتنا بعد انقطاع صوت صراخها

حديقة الحيوان بالجيزة

العد التنازلي بدأ.. الموعد الرسمى لافتتاح حديقة الحيوان بالجيزة

المتهم

بعد تسمم عاملات بمصنع.. القبض على مالك مطعم بالقاهرة

سعيد مختار

القافلة تسير.. أول تعليق من طليقة الفنان الراحل سعيد مختار بعد إخلاء سبيلها

الأرصاد الجوية

لسه 12 يوم.. مفاجأة للمواطنين بشأن الشتاء

فولكس فاجن

أوروبا تمنح فولكس فاجن إعفاء جمركيا على سياراتها الصينية

اخف سماعة بالعالم

وزن الريشة.. تفاصيل أخف سماعة في العالم

تيك توك

منها مصر والسعودية والإمارات.. تيك توك تحذف أكثر من 19 مليون فيديو مخالف

فريق كمال الأجسام للقوات المسلحة يحقق عددا من الميداليات المتنوعة خلال بطولة العالم بالسعودية

قبل ساعات من طرحه .. محطات مهمة في حياة أم كلثوم يبرزها فيلم الست

قبل ما تنام .. ماذا يفعل تناول موزة واحدة في جسمك؟

نيللي كريم تفضح استنزاف الممثل وتودع زمن البطولات المصطنعة| خاص

نيللي كريم

نيللي كريم تفضح استنزاف الممثل وتودع زمن البطولات المصطنعة| خاص

خطيبة عمر مرموش

خطوبة عمر مرموش تشعل السوشيال… من هي جيلان الجباس؟

مذيعة صدى البلد إسراء عبدالمطلب

سحب رعدية وأمطار غزيرة .. تحذير عاجل من الأرصاد

مذيعة صدى البلد إسراء عبدالمطلب

تخطى الـ 6000.. مفاجأة في سعر الذهب قبل اجتماع الفيدرالي الأمريكي

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

