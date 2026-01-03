في ظروف غامضة ..مقتـ.ل عالم ذرة لبناني بـ فرنسا



عثرت السلطات الفرنسية على عالم الذرة اللبناني محمد علي مخيبر أيوب جثة هامدة داخل شقته في فرنسا، من دون صدور أي توضيحات رسمية حول الأسباب.

وبحسب وسائل إعلام لبنانية ؛ فقد وصلت أنباء الوفاة إلى بلدته رياق في منطقة البقاع، في وقت تواصل فيه السلطات الفرنسية تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادثة وتحديد ظروفها.

وعمل محمد علي مخيبر أيوب في المجال العلمي بفرنسا منذ نحو 15 عاما، حيث كان دائم التنقّل بين فرنسا وإسبانيا وسويسرا، سواء لأغراض مهنية أو خلال فترات الإجازة.

وفي هذا السياق، توجّه ابن عمه مهدي أيوب من بريطانيا إلى فرنسا لاستكمال الإجراءات اللازمة لنقل الجثمان إلى مسقط رأسه في رياق.



ومن المتوقع أن يتم نقل الجثمان يوم الاثنين المقبل، بسبب عطلة اليومين القادمين في فرنسا، وذلك بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية المطلوبة.