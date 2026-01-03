قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نهاية قيود قيصر | إلغاء غير مشروط يفتح آفاق التعافي الاقتصادي في سوريا
رام 1500 TRX تعود من جديد.. وحش الـ بيك أب يواصل التألق
رسالة إيرانية قوية إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن بسأن تصريحات ترامب
15 طلقة .. عدوان إسرائيلي جديد على اليونيفيل في لبنان
شريف حافظ يهاجم التنمر والعنصرية في الدراما: احنا مش متربيين فى الشارع
شبورة وصقيع.. الأرصاد تكشف عن تفاصيل حالة طقس الساعات القادمة
إصابة 10 اشخاص في انقلاب ميكروباص بالصحراوي الغربي بالمنيا
أخبار أسوان | افتتاح مسجد النصر بنجع هيكل بإدفو.. ومزايا متنوعة للتأمين الصحى الشامل
اليوم.. نظر محاكمة 29 متهما في خلية الهيكل الإداري بالسلام
ماذا نقول في بداية الدعاء المستجاب؟.. 7 آداب من هدي النبي
بسعر اقتصادي.. مواصفات تويوتا رايز 2026 في السوق السعودي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

15 طلقة .. عدوان إسرائيلي جديد على اليونيفيل في لبنان

اليونيفيل
اليونيفيل
محمود نوفل

تعرض جنود من قوات السلام في لبنان اليونيفيل لإطلاق 15 طلقة من أسلحة خفيفة على مسافة لا تتجاوز 50 مترا، أثناء قيامهم بدورية قرب كفرشوبا".

وبحسب البيان الصادر عن اليونيفيل ؛  فقد ذكرت القوة الأممية بلبنان إن بعد أقل من 20 دقيقة، أفاد جنود حفظ السلام في دورية ثانية بالمنطقة نفسها بتعرضهم لإطلاق نحو 100 طلقة من رشاشات على مسافة 50 مترا تقريبا، مشيرة إلى أنها لم تسفر أي من الحالتين عن أضرار أو إصابات.

وقال بيان اليونيفيل : من المرجح أن إطلاق النار جاء من موقع تابع لجيش الاحتلال جنوب الخط الأزرق في الحالتين".

كما أشار البيان إلى أن اليونيفيل أرسلت طلبا لوقف الرمي بالنار عبر قنوات الاتصال الخاصة بها.

ولفتت القوة الدولية إلى أنها أبلغت جيش الاحتلال مسبقاً عن الأنشطة في تلك المناطق، وفقا للإجراءات المعتادة للدوريات في المناطق الحساسة قرب الخط الأزرق".

وأكدت اليونيفيل على أن هذه الحوادث تقع بشكل متكرر، مما ينذر بظاهرة مقلقة، معتبرة أن الهجمات على قواتها أو بالقرب منها تشكل انتهاكات خطيرة لقرار مجلس الأمن الدولي 1701".

وجددت القوة الأمية دعوتها لجيش الاحتلال لـوقف السلوك العدواني والهجمات على قوات حفظ السلام العاملة من أجل السلام والاستقرار على طول الخط الأزرق أو بالقرب منه".

لبنان قوات الاحتلال اليونيفيل جنود حفظ السلام الخط الأزرق في لبنان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

1000 جنيه.. تراجع سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة اليوم

طقس

9 درجات | تحذير عاجل من الأرصاد للجميع

10 هواتف تتوقفت عن التشغيل نهائيا

أزمة تهدد الملايين .. 10 هواتف تتوقف عن التشغيل نهائيا خلال أيام

كأس أمم أفريقيا

الحاسوب الخارق يكشف الفائز بكأس أمم أفريقيا 2026.. ما موقف مصر؟

مجمع محاكم المحلة

إحالة محفظ للقرآن بتهمه التعدي على صغيرة وهتك عرضها إلى المحاكمة بالمحلة

صورة ارشيفية

الفيضة الكبرى.. الإسكندرية على موعد مع أخطر نوة في العام الجديد

ايمان العاصي

صعب جدا.. أيمان العاصي تعلن إصابتها بفيروس جديد

مرتبات شهر يناير 2026

تبكير الصرف.. جدول مواعيد مرتبات شهر يناير 2026 للعاملين بالقطاع الخاص والحكومة

ترشيحاتنا

القرآن الكريم

ما سر استخدام لفظ الوصية في آية إبراهيم ويعقوب؟.. أستاذ بجامعة الأزهر يوضح

وزير الأوقاف

وزارة الأوقاف تطلق التصفيات قبل النهائية لمسابقة دوري النجباء بين المديريات

مرصد الأزهر

باحث بمرصد الأزهر: تهنئة غير المسلمين بعيدهم اختبار حقيقي لوعينا ضد خطاب التطرف

بالصور

توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 3 يناير 2026 مهنيا وصحيا وعاطفيا

حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت

برج الحوت حظك اليوم السبت 3 يناير 2026.. اتبع قلبك وأظهر محبتك

برج الحوت حظك اليوم السبت 3 يناير 2026..اتبع قلبك وأظهر محبتك
برج الحوت حظك اليوم السبت 3 يناير 2026..اتبع قلبك وأظهر محبتك
برج الحوت حظك اليوم السبت 3 يناير 2026..اتبع قلبك وأظهر محبتك

برج الحمل حظك اليوم السبت 3 يناير 2026.. ثق بجوهرك الداخلي

برج الحمل حظك اليوم السبت 3 يناير 2026..ثق بجوهرك الداخلي 
برج الحمل حظك اليوم السبت 3 يناير 2026..ثق بجوهرك الداخلي 
برج الحمل حظك اليوم السبت 3 يناير 2026..ثق بجوهرك الداخلي 

برج الثور حظك اليوم السبت 3 يناير 2026.. لا تدع اليأس يسيطر على تفكيرك

برج الثور
برج الثور
برج الثور

فيديو

وفاة العروس في الفرست لوك

عروس تسقط مغشي عليها في الفرست لوك .. ما القصة؟

سيدة تزعم ان ترامب والدها

ترامب هو والدي.. سيدة تركية تشعل الجدل على مستوى العالم

ايمان عبد اللطيف

عيار 21 بكام ؟.. تفاصيل سعر الذهب اليوم

إمام مسجد الزمالك

صفقات الأهلي لا تتوقف وآخرها إمام مسجد الزمالك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد