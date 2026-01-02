الأرصاد تعلن بداية "الانخفاض الكبير": الحرارة تتراجع الليلة وفرص قوية لتكون الصقيع

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه اعتبارا من الليلة يبدأ الانخفاض فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء خلال فترات الليل، مع فرص لتكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء وشمال الصعيد والصحراء الغربية، وخاصة الأيام المقبلة .





يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا السبت، طقس شديد البرودة في الصباح الباكر، مائل للدفء نهارا، شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء مع فرص لتكون الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء والصحراء الغربية.

الظواهر الجوية:

وتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق، وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

حالة البحرين:

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر وخليج السويس تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 19 09

العاصمة الإدارية 19 08

6 أكتوبر 19 07

بنها 18 09

دمنهور 18 09

وادي النطرون 19 08

كفر الشيخ 18 09

بلطيم 19 10

المنصورة 18 09

الزقازيق 19 10

شبين الكوم 18 10

طنطا 18 09

دمياط 18 10

بورسعيد 18 11

الإسماعيلية 19 09

السويس 19 10

العريش 18 10

رفح 17 09

رأس سدر 20 09

نخل 16 06

كاترين 12 02

الطور 20 11

طابا 17 09

شرم الشيخ 23 14

الغردقة 21 11

الإسكندرية 18 11

العلمين 17 10

مطروح 18 10

السلوم 18 09

سيوة 17 06

رأس غارب 22 12

سفاجا 22 13

مرسى علم 24 14

شلاتين 26 16

حلايب 24 18

أبو رماد 25 14

مرسى حميرة 25 15

أبراق 25 16

جبل علبة 24 16

رأس حدربة 23 17

الفيوم 19 07

بني سويف 19 07

المنيا 20 06

أسيوط 20 05

سوهاج 21 08

قنا 24 10

الأقصر 23 11

أسوان 25 12

الوادي الجديد 24 06

أبو سمبل 24 11