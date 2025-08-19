قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القبض على التيك توكر بطة ضياء لنشرها مقاطع مخلة بالآداب
صدمة عاطفية.. عمرو فريد شوقي يوضح السبب الحقيقي وراء وفاة تيمور تيمور
إنزال كابل "كورال بريدج" البحري لربط مصر والأردن
غزة على أعتاب هدنة جديدة.. موافقة حماس على مبادرة وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات تفتح الباب لاتفاق شامل برعاية القاهرة
نور الدين: رفضت رشوة" في إحدى المباريات.. وهذه حقيقة عودتي للتحكيم
طيران الرياض يوقع اتفاقية مع SATS السعودية في خدمات الشحن بمطارات المملكة
القادم أكثر تعقيدا.. المستشار الألماني يكشف موعد اجتماع بوتين وزيلينسكي
مش هدخلها تاني.. ألفت عمر تستغيث بعد تعرضها للسرقة في باريس
هيفاء وهبي تهاجم محللة لغة جسد بألفاظ خارجة
أدعية ثلث الليل الأخير الواردة عن النبي.. اغتنم ثوابها العظيم
سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 19 أغسطس 2025
ظاهرتان جويتان .. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم الثلاثاء
لن تصدق.. ماهو أقوى علاج للوقاية من تسوس الأسنان؟

اسماء محمد

يعاني عدد كبير من الأشخاص من تسوس الأسنان بشكل سريع رغم الاهتمام باستخدام المعجون والفرشاة ووجد الأطباء أن هناك بعض العادات البسيطة التى تساعد في حمايتها مثل الإكثار من الماء وخفض المشروبات السكرية والاكثار من الخضروات الطازجة.

فوائد خارقة للعاب 

 وذكر موقع  dentistry أن اللعاب هو أقوى دفاع طبيعي للفم ضد التسوس وذلك لاحتوائه على عناصر مهمة مثل البيكربونات والكالسيوم والفوسفات و هذه المركبات لا تُعادل أحماض البلاك فحسب، بل تُساعد في إصلاح تلف الأسنان المبكر والتسوس.

إحدى الطرق السهلة هي مضغ علكة خالية من السكر، وخاصةً علكة تحتوي على إكسيليتول و يُحفز إكسيليتول إنتاج اللعاب ويقضي على البكتيريا المُسببة للتسوس وأظهرت الدراسات السريرية أن مضغ العلكة الخالية من السكر(اللبان) يُحفز تدفق اللعاب بعشرة أضعاف.

20 دقيقة علكة 

وتُشير أبحاث أخرى إلى أن مضغ العلكة الصحية التى يطلق عليها اسم اللبان  لمدة 20 دقيقة بعد الأكل أو الشرب  يُساعد في تقليل تسوس الأسنان بنسبة تصل إلى 40%، ولكن بشرط أن تكون خالية من السكر.

العلكة

كما يُمكن أن تُساعد العلكة على إنعاش النفس ولذا عندما تكون مشغولاً ولا يُمكنك تنظيف أسنانك بالفرشاة، فكّر في تناول علكة خالية من السكر.

تذكر فقط، إذا كنت تعاني من آلام الفك أو خلل في وظائف الفك، احرص على عدم المضغ لفترة طويلة أو بشكل متكرر للغاية، فقد يؤدي هذا إلى تفاقم اضطراب الفك مثل مفصل الفك الصدغي الفكي.
 

