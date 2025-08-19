لذيذ جدا .. طريقة الجمبري الفرايد بدون مجهود

إذا كنتِ تودين تقديم أكلات سهلة إليكِ طريقة عمل الجمبري المقرمش الرائد بخطوات سهلة:



- المكوّنات

نصف كيلو جمبري مُقشَّر ومُنظَّف.

كوب دقيق.

نصف كوب نشا.

2 بيضة.

نصف كوب ماء مثلّج (للعجينة).

كوب بقسماط مطحون (أو كورن فليكس مطحون لمزيد من القرمشة).

ملعقة صغيرة ثوم بودرة.

ملعقة صغيرة بصل بودرة.

نصف ملعقة صغيرة بابريكا.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

زيت غزير للقلي.

- طريقة التحضير

1. تتبيل الجمبري:

ضعي الجمبري في وعاء وأضيفي قليلًا من الملح والفلفل وعصير ليمون واتركيه 15 دقيقة.

2. تحضير خليط التغطية:

في وعاء آخر اخلطي الدقيق مع النشا والثوم البودرة والبصل البودرة والبابريكا.

في وعاء منفصل اخفقي البيض مع الماء المثلّج.

ضعي البقسماط في طبق مسطّح.

3. تغطية الجمبري:

اغمسي الجمبري أولاً في خليط الدقيق.

ثم في خليط البيض.

ثم أعيدي تغطيته بالبقسماط أو الكورن فليكس.

4. القلي:

سخّني الزيت جيداً.

اقلي الجمبري حتى يصبح ذهبي اللون ومقرمشاً.

ضعيه على ورق مطبخ لامتصاص الزيت الزائد.

- للتقديم

قدّمي الجمبري المقرمش مع صوص الثومية أو الكاتشب أو المايونيز الحار، إلى جانب البطاطس المقلية أو سلطة خضراء.



