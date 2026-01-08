تداول فيديو بالرقص بالسلاح الأبيض داخل مستشفى كفر شكر

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو منسوب تصويره داخل مستشفى كفر شكر التخصصي بمحافظة القليوبية يظهر فيه شخصين يقومان بالرقص بسلاح أبيض مطواة.

فحص الفيديو

من جانبه قال مصدر مسؤول بمديرية الصحة انه جارى فحص الفيديو المتداول للوقوف على صحته وملابساته.



من ناحية شهد قسم الاستقبال بمستشفى كفر شكر بمحافظة القليوبية مشاجرة بين أهلية أحد المرضى المرافقين وأحد أفراد الأمن الإدارى بالمستشفى.



وقال مصدر أن المشاجرة بدأت بمشادة كلامية بين أهلية المريض وفرد الأمن بسبب زحام المرافقين وكثرة عددهم تحولت إلى مشاجرة، مشيرا إلى انه تم تشكيل التحقيق فى الواقعة.