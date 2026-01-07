محافظ القليوبية يمازح الأقباط في عيد الميلاد ويؤكد عمق الوحدة الوطنية

مازح المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، الإخوة الأقباط خلال زيارته لتقديم التهنئة بعيدهم، في أجواء سادتها الألفة وروح المحبة، قائلًا: شوفت بوست بيتكلم عن أعداد المسلمين في الكاتدرائية.

الوحدة الوطنية

وأكد المحافظ، خلال كلمته، أن هذا المشهد يعكس عمق الوحدة الوطنية والترابط بين أبناء الشعب المصري، مشددًا على أن مصر ستظل نموذجًا فريدًا للتعايش والتسامح بين جميع أطيافها، وأن المناسبات الدينية دائمًا ما تُبرز قيم المحبة والسلام بين المسلمين والمسيحيين وأننا فعلا من نسيج واحد وكلنا خارجين من زهرة قطن واحدة.



ولاقت كلمات المحافظ تفاعلًا واسعًا من الحضور، الذين ثمّنوا حرصه على مشاركة الأقباط أفراحهم، مؤكدين أن مثل هذه المواقف تعكس حقيقة النسيج الوطني الواحد الذي يجمع المصريين.

وكان شهد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، مساء أمس ، مراسم قداس عيد الميلاد المجيد بكنيسة السيدة العذراء بمدينة بنها، وكان في استقباله نيافة الأنبا مكسيموس، مطران بنها وقويسنا.

وقدم محافظ القليوبية التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، مؤكدًا أن هذه المناسبات الوطنية تعكس عمق الوحدة الوطنية وروح التلاحم بين أبناء الشعب المصري، وتجسد قيم التسامح والمحبة والتعايش المشترك، والعمل سويًا من أجل رفعة الوطن وبناء مستقبله.