قرار بشأن تاجر مخدرات روّع شخصًا بكلب في القليوبية

قرّرت جهات التحقيق، حبس تاجر مخدرات لحيازته مخدرات وترويع شخص بطلب في القليوبية.



وكشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص باصطحاب كلب وتوجيهه نحو آخر بقصد ترهيبه بالقليوبية .

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط الظاهر بمقطع الفيديو (عاطل "له معلومات جنائية"– مقيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية) .. وبحوزته ( كمية لمخدر الهيروين – سلاح أبيض ) .

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بقصد المزاح وحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار وتم بإرشاده ضبط الكلب الظاهر بمقطع الفيديو.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وإيداع الكلب بإحدى الجهات البيطرية المختصة .