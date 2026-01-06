رعب وترهيب.. حكاية تاجر مخدرات مشهور بسجله الجنائي في القليوبية.. كواليس مثيرة

واقعة هزت مواقع التواصل، ظهر تاجر مخدرات مشهور بسجله الجنائي يقود كلبه نحو شخص آخر في محاولة لترهيبه، لتكشف التحقيقات عن حيازته لمخدرات وسلاح أبيض، وإخفائه أسرارًا مظلمة خلف مشهد يبدو للوهلة الأولى مجرد مزاح.

القصة بدأت عندما تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه شخص يقود كلبه نحو آخر، في مشهد أثار الرعب والذهول بين المتابعين، المشهد بدا للوهلة الأولى مجرد مزاح، لكنه سرعان ما كشف عن قصة أعمق وأكثر تعقيدًا.

وفور تداول الفيديو تحركت الأجهزة الأمنية في القليوبية بسرعة، وتمكنت من تحديد وضبط الشخص الظاهر في الفيديو، وهو عاطل له معلومات جنائية ويقيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة.

وبالفحص عُثر بحوزته على كمية من مخدر الهيروين وسلاح أبيض، ما كشف أن المزاح كان مجرد غطاء لأفعال أكثر خطورة.

اعترف المتهم أمام النيابة العامة بأنه قصد المزاح فقط عند توجيه الكلب نحو الشخص الآخر، لكنه اعترف أيضًا بحيازة المخدرات بقصد الاتجار.

و تم إيداع الكلب الظاهر في الفيديو بإحدى الجهات البيطرية المختصة، فيما يواجه صاحبه العقوبات القانونية المشددة.

