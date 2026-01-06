قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رعب وترهيب.. حكاية تاجر مخدرات مشهور بسجله الجنائي في القليوبية.. كواليس مثيرة

رامي المهدي

واقعة هزت مواقع التواصل، ظهر تاجر مخدرات مشهور بسجله الجنائي يقود كلبه نحو شخص آخر في محاولة لترهيبه، لتكشف التحقيقات عن حيازته لمخدرات وسلاح أبيض، وإخفائه أسرارًا مظلمة خلف مشهد يبدو للوهلة الأولى مجرد مزاح.

القصة بدأت عندما تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه شخص يقود كلبه نحو آخر، في مشهد أثار الرعب والذهول بين المتابعين، المشهد بدا للوهلة الأولى مجرد مزاح، لكنه سرعان ما كشف عن قصة أعمق وأكثر تعقيدًا.

وفور تداول الفيديو تحركت الأجهزة الأمنية في القليوبية بسرعة، وتمكنت من تحديد وضبط الشخص الظاهر في الفيديو، وهو عاطل له معلومات جنائية ويقيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة.

وبالفحص عُثر بحوزته على كمية من مخدر الهيروين وسلاح أبيض، ما كشف أن المزاح كان مجرد غطاء لأفعال أكثر خطورة.

اعترف المتهم أمام النيابة العامة بأنه قصد المزاح فقط عند توجيه الكلب نحو الشخص الآخر، لكنه اعترف أيضًا بحيازة المخدرات بقصد الاتجار.

و تم إيداع الكلب الظاهر في الفيديو بإحدى الجهات البيطرية المختصة، فيما يواجه صاحبه العقوبات القانونية المشددة.

وكشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بإصطحاب كلب وتوجيهه نحو آخر بقصد ترهيبه بالقليوبية .

 بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط الظاهر بمقطع الفيديو (عاطل "له معلومات جنائية"– مقيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية) .. وبحوزته ( كمية لمخدر الهيروين – سلاح أبيض ) .

 وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بقصد المزاح وحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار وتم بإرشاده ضبط الكلب الظاهر بمقطع الفيديو.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وإيداع الكلب بإحدى الجهات البيطرية المختصة .

