سقوط تاجر مخدرات روع شخص بـ كلب في القليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية ، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بإصطحاب كلب وتوجيهه نحو آخر بقصد ترهيبه بالقليوبية .

وبالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط الظاهر بمقطع الفيديو (عاطل "له معلومات جنائية"– مقيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية) .. وبحوزته ( كمية لمخدر الهيروين – سلاح أبيض ) .

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بقصد المزاح وحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، وتم بإرشاده ضبط الكلب الظاهر بمقطع الفيديو.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وإيداع الكلب بإحدى الجهات البيطرية المختصة.