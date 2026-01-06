مخدرات بـ 83 مليون جنيه.. مقتل عنصريين إجراميين فى تبادل إطلاق نار مع الشرطة بالشرقية| صور

تمكنت الأجهزة الإمنية من ضبط عناصر بؤر إجرامية من جالبى ومتجرى المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية غير المرخصة بنطاق عدد من المحافظات، ومصرع عنصرين جنائيين شديدى الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بالشرقية.

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدد من المحافظات تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة بجلب كميات من المواد المخدرة تمهيداً للإتجار بها وحيازة الأسلحة النارية غير المرخصة.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزى ، وقد أسفر التعامل عن مصرع (عنصرين جنائيين شديدى الخطورة سبق الحكم عليهما بالسجن فى جنايات "مخدرات ، سلاح بدون ترخيص ، سرقة بالإكراه") بنطاق محافظة "الشرقية" وضبط باقى عناصر تلك البؤر، وبحوزتهم (قرابة طن من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش ، هيدرو ، شابو ، هيروين" – عدد من الأسلحة النارية).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة قرابة (83) مليون جنيه.

يأتي ذلك فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للبؤر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية غير المرخصة.