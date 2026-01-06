القبض على 5 سيدات يمارسن الرذيلة بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 5 سيدات لقيامهن بممارسة الأعمال المنافية للآداب بنطاق الإسكندرية والجيزة .

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (5 سيدات "لـ 3 منهن معلومات جنائية") بإستخدام أحد تطبيقات الهواتف المحمولة للإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهن بنطاق محافظتى الإسكندرية والجيزة وبحوزة إحداهن (هاتف محمول " بفحصه تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى") ، وبمواجهتهن اعترفن بارتكابهن الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.