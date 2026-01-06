تحويلات مالية وهمية.. الداخلية تكشف تفاصيل جريمة غسل مليار جنيه

قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 9 عناصر "بينهم ثلاث سيدات" لقيامهم بغسـل مليار جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى التحويلات المالية الوهمية غير المشروعة.

اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 9 عناصر بينهم ثلاث سيدات لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى التحويلات المالية الوهمية غير المشروعة فيما بينهم، ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات والمنشآت التجارية - شراء العقارات والسيارات وقطع الأراضى) .



قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ(مليار جنيه)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وذلك إستمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .