القبض على صاحب مطبعة بدون ترخيص بالسلام

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مالك مطبعة "بدون ترخيص" بالقاهرة وبحوزته 12 ألف مطبوع تجارى بدون تفويض.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام مالك مطبعة "بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة بطباعة العديد من المطبوعات التجارية بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المطبعة المشار إليها ، وضبط مالكها وبحوزته (12 ألف مطبوع تجارى بدون الحصول على تفويض من الجهات المختصة بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية) وبمواجهته أقر بإرتكابه المخالفات المشار إليها بقصد تحقيق الربح المادى.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.