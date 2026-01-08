انطلاق امتحانات النقل للمواد الأساسية بجنوب سيناء السبت 10 يناير

تنطلق بعد غدٍ السبت 10 يناير الجاري امتحانات النقل للمواد بمديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء.

ويؤدي طلاب النقل بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية امتحانات مادة اللغة العربية، بينما يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي امتحان مادة العلوم المتكاملة في الفترة الصباحية، ويؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي امتحان مادة اللغة العربية في الفترة المسائية.

وفي هذا الإطار، أعلن عادل عتلم، مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، جاهزية المديرية الكاملة لانعقاد الامتحانات، بما يضمن تحقيق النزاهة والعدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب. وشدد على منع دخول الهواتف المحمولة إلى المدارس أو لجان الامتحان، حتى وإن كانت مغلقة، مع التأكيد على الالتزام بالحضور بالزي المدرسي.

وأكد مدير المديرية ضرورة الالتزام بكافة القواعد والضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات، وتوفير المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات في هدوء ويسر. كما وجه بضرورة تواجد الزائرات الصحيات والملاحظين داخل اللجان قبل بدء الامتحان بوقتٍ كافٍ، والالتزام بأعمال المراقبة والتصحيح وفقًا للتعليمات المقررة، مع التعامل بحزم مع أي حالات غش أو إخلال بأمن اللجان.

وأشار إلى أن غرفة العمليات بالمديرية تعمل على مدار الساعة لمتابعة سير الامتحانات والتدخل الفوري للتعامل مع أي معوقات قد تطرأ، مشيدًا بجهود القيادات التعليمية بديوان المديرية والإدارات التعليمية والمدارس، ودورهم في تحقيق الانضباط داخل اللجان، ومتمنيًا التوفيق والنجاح لجميع الطلاب.