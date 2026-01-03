يلجأ كثير من الأشخاص إلى بعض المشروبات على اعتبار أنها صحية أو تساعد على تحسين الهضم وإنقاص الوزن، لكن الحقيقة أن الإفراط في تناول بعض هذه المشروبات أو شربها بطريقة خاطئة قد يؤدي إلى أضرار صحية غير متوقعة.

مشروبات يعتقد أنها صحية لكنها تضر الجسم على المدى الطويل

الخطورة تكمن في أن هذه المشروبات تُستهلك يوميًا دون وعي، ما يجعل تأثيرها تراكميًا على الجسم.

فى إطار هذا حذر الدكتور عبد الرحمن شمس خبير التغذية من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، من 10 مشروبات يعتقد أنها صحية لكنها تضر الجسم على المدى الطويل وتشمل ما يلي.

العصائر الطازجة بعد الأكل

رغم أن العصائر الطازجة مصدر مهم للفيتامينات، إلا أن شربها مباشرة بعد الوجبات يسبب تخمر الطعام داخل المعدة، ما يؤدي إلى الانتفاخ والحموضة. كما أن السكر الطبيعي الموجود في الفاكهة قد يرفع نسبة السكر في الدم بشكل مفاجئ، خاصة لدى مرضى مقاومة الإنسولين.

الشاي الأخضر بكثرة

يُروج للشاي الأخضر على أنه مشروب مثالي للتخسيس، لكن الإفراط في تناوله قد يسبب تهيج المعدة، والصداع، واضطرابات النوم. كما أن تناوله على معدة فارغة قد يؤدي إلى الشعور بالغثيان والحموضة.

القهوة على معدة فارغة

تناول القهوة صباحًا دون تناول الطعام من أكثر العادات انتشارًا، لكنها قد تؤدي إلى زيادة إفراز أحماض المعدة، ما يسبب حرقة المعدة والقلق وتسارع ضربات القلب. ومع الوقت، قد تؤثر هذه العادة على بطانة المعدة.

مشروبات الدايت

يعتقد البعض أن مشروبات الدايت خيار آمن، لكنها تحتوي على محليات صناعية قد تؤثر على توازن البكتيريا النافعة في الأمعاء، وتزيد من الرغبة في تناول السكريات، فضلًا عن ارتباطها باضطرابات هضمية عند بعض الأشخاص.

ماء الليمون يوميًا بكثرة

ماء الليمون من المشروبات الشائعة لتحسين الهضم، لكن الإفراط فيه قد يؤدي إلى تآكل مينا الأسنان وتهيج المعدة، خاصة لمن يعانون من ارتجاع المريء. الاعتدال هو المفتاح لتجنب هذه الأضرار.

الأعشاب دون حساب

تناول الأعشاب مثل الزنجبيل، القرفة، أو السنامكي بشكل يومي دون إشراف قد يسبب خللًا في الجهاز الهضمي أو انخفاضًا في ضغط الدم. بعض الأعشاب لها تأثير دوائي، والإفراط فيها قد يكون ضارًا.

المشروبات الغازية المنزوعة السكر

حتى الأنواع الخالية من السكر تحتوي على غازات وأحماض تؤدي إلى انتفاخ المعدة وتهيج القولون، كما تضعف العظام عند الإفراط في تناولها بسبب تأثيرها على امتصاص الكالسيوم.

متى يصبح المشروب خطرًا؟

عندما يتحول المشروب الصحي إلى عادة يومية بكميات كبيرة، يبدأ الجسم في إرسال إشارات تحذيرية مثل اضطراب المعدة، الصداع، الأرق، أو تسارع ضربات القلب. تجاهل هذه العلامات قد يؤدي إلى مشكلات صحية مزمنة.

بدائل أكثر أمانًا