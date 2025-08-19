جلطة الرئة، أو ما يعرف بالانسداد الرئوي، هي حالة صحية طارئة تحدث فجأة وبدون مقدمات، وقد تودي بالحياة في دقائق إن لم تُكتشف في الوقت المناسب.

ما هي جلطة الرئة؟

لا تتجاهل هذه العلامات.. قد تكون جلطة في الرئة وتهدد حياتك

جلطة الرئة، أو ما يُعرف طبيًا باسم الانسداد الرئوي Pulmonary Embolism، هي حالة طارئة تحدث عندما تسد جلطة دموية عادة قادمة من أوردة الساق أحد الشرايين في الرئة، هذه الحالة قد تكون مميتة إن لم تُكتشف وتُعالج بسرعة، بحسب ما نشره موقع “هيلثي”.

ما هي أبرز علامات جلطة الرئة؟

لا تتجاهل هذه العلامات.. قد تكون جلطة في الرئة وتهدد حياتك

1. ضيق مفاجئ في التنفس

من أولى العلامات وأكثرها شيوعًا.

يحدث حتى دون مجهود بدني.

2. ألم حاد في الصدر

غالبًا ما يزداد مع التنفس العميق أو السعال.

يشبه أحيانًا ألم النوبة القلبية، مما يصعب التفريق بينهما دون فحص.

3. سعال مفاجئ أو مصحوب بدم

قد يظهر السعال الجاف أو مع بلغم مدمى.

4. تسارع ضربات القلب

القلب يحاول تعويض نقص الأوكسجين.

5. دوخة أو إغماء

علامة على نقص التروية الدموية للرأس.

6. ألم أو تورم في الساق خاصة الساق اليمنى

قد تكون الجلطة قد بدأت من الساق تجلط وريدي عميق - DVT

7. ازرقاق الجلد أو الشفاه

نتيجة نقص الأوكسجين في الدم.

متى يجب التوجه للطوارئ فورًا؟

لا تتجاهل هذه العلامات.. قد تكون جلطة في الرئة وتهدد حياتك

إذا شعرت بضيق تنفس مفاجئ مع ألم في الصدر وتسارع ضربات القلب أو دوخة، لا تتردد.

لا تتجاهل هذه العلامات.. قد تكون جلطة في الرئة وتهدد حياتك

اتصل بالإسعاف فورًا، لأن كل دقيقة تُحدث فرقًا في إنقاذ الحياة.