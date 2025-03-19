جمال شعبان يوضح أعراض أسرع جلطة تسبب الوفاة .. فيديو

أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن هناك سؤال هام يبحث عنه الكثير، وهو هل السكر له علاقة بالجلطات، وهل جلطات الرئة مثل جلطات القلب.

وقال الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، إن السكر في الصيام يكون له تأثير قوي، وقد ينتج عنه وفاة، موضحًا أن السكر إذا كان أقل من 70 أو أكثر من 300 فالإفطار يكون في الحال إذا كان المريض صائم، لعدم التعرض لمشكلات خطيرة.

وأضاف الدكتور جمال شعبان، خلال تقديمه برنامج “ طبيب القلوب” أن هناك مدرسة تناولت أكل كثير ووصل السكر إلى 500 وتوفيت بسبب تعرضها لجلطة رئة بسبب ارتفاع نسبة السكر في الدم.

أسرع جلطة ينتج عنها الوفاة

ولفت إلى أن أسرع جلطة تسبب الوفاة هي جلطة الرئة، وهي أسرع من جلطة الشريان التاجي، وأن أعراض جلطات الرئة تكون ضربات قلب سريعة، وعدم راحة في الجسم، وانخفاض الأكسجين بالجسم.

وشدد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، على أهمية شرب المياه بشكل صحيح بعد الصيام في رمضان، وأكد على ضرورة الحرص في تناول المياه، مشيرًا إلى أن بعض العادات قد تؤدي إلى مشكلات صحية على المدى البعيد.

أهمية تناول المياه بشكل تدريجي



أوضح الدكتور جمال شعبان أنه يجب تناول المياه بشكل تدريجي بعد الإفطار، وتجنب شرب كميات كبيرة دفعة واحدة.

وقال إنه من الأفضل أن يبدأ الشخص بتناول مشروب دافئ كالشاي أو الأعشاب بعد الإفطار، مما يساهم في تنشيط الجهاز الهضمي ويحسن عملية الهضم.

تجنب شرب المياه المثلجة



وأشار الدكتور شعبان إلى أن شرب المياه المثلجة بعد فترة الصيام يمكن أن يكون ضارًا للصحة. حيث نصح بعدم تناول المياه المثلجة بشكل مفرط، خاصة على الريق، حيث يمكن أن تؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة مثل خلل في كهرباء القلب، خاصة لمن يعانون من مشاكل صحية في القلب.

أفضل توقيت لتناول المياه



أكد الدكتور شعبان أن تناول المياه يجب أن يتم بعد الطعام وليس أثناءه. وأوضح أن شرب الماء أثناء تناول الطعام قد يؤدي إلى خلل في عملية الهضم، مما يسبب مشاكل مثل الانتفاخ أو التلبك المعوي. كما يمكن أن يعرقل عملية امتصاص الطعام ويؤثر على مستوى الأحماض في المعدة.

نصائح للحفاظ على صحة المعدة



نصح الدكتور جمال شعبان بضرورة شرب كميات معتدلة من المياه خلال فترة ما بعد الإفطار، مع الالتزام بتوزيع المياه على مدار ساعات المساء لتجنب حدوث جفاف في الجسم أثناء ساعات الصيام في اليوم التالي