سر الطعم المصري الأصيل.. طريقة عمل العدس بجبة بالطماطم خطوة بخطوة

يُعتبر العدس بجبة، أو ما يُعرف بالعدس الأسود، من الأكلات المصرية الشعبية الغنية بالبروتين والألياف، والمحبوبة لدى الكثيرين خاصة في فصل الشتاء. يمتاز هذا الطبق بطعمه اللذيذ وسهولة تحضيره، كما أنه وجبة مشبعة ومغذية تناسب الجميع، سواء كنتِ تبحثين عن أكلة نباتية أو اقتصادية.

فيما يلي نقدم لكِ طريقة عمل العدس بجبة بالطماطم بأسلوب بسيط وخطوات واضحة، للشيف فيفي عثمان.

المكونات لطريقة عمل العدس بجبة بالطماطم خطوة بخطوة

كوب واحد من العدس بجبة عدس أسود

بصلة كبيرة مفرومة ناعمًا

2 فص ثوم مهروس

2 ثمرة طماطم مبشورة أو معصورة

ملعقة كبيرة من معجون الطماطم اختياري لتعزيز اللون والنكهة

ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي أو زيت الزيتون

ملعقة صغيرة من الكمون

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

ملح حسب الذوق

3 أكواب من الماء أو مرق نباتي

طريقة عمل العدس بجبة بالطماطم خطوة بخطوة

اغسلي العدس جيدًا بالماء الجاري.

ضعيه في قدر على النار مع كمية مناسبة من الماء واتركيه حتى يغلي.

خففي النار واتركيه يُسلق لمدة 20–25 دقيقة، حتى ينضج تمامًا.

صفي العدس مع الاحتفاظ بالقليل من ماء السلق.

في مقلاة، سخني الزيت وأضيفي البصل وقلّبيه حتى يذبل ويأخذ لونًا ذهبيًا.

أضيفي الثوم وقلّبيه لمدة دقيقة حتى تظهر رائحته.

ضعي الطماطم المبشورة ومعجون الطماطم، ثم أضيفي الملح، الكمون، والفلفل الأسود.

اتركي الخليط يتسبك على نار هادئة لمدة 10 دقائق تقريبًا.

أضيفي العدس المسلوق إلى خليط الطماطم وقلّبي جيدًا.

أضيفي نصف كوب من ماء السلق أو أكثر حسب القوام المطلوب.

اتركي المزيج يغلي معًا لمدة 10 دقائق على نار هادئة حتى تتجانس النكهات.

طريقة التقديم:

يُقدّم العدس بجبة ساخنًا مع:

الخبز البلدي أو الأرز الأبيض

المخللات المصرية أو السلطة الخضراء

ويمكن إضافة عصير ليمون حسب الرغبة

نصائح إضافية: