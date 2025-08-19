قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مش أنا ولا ده أوتاكا.. فيديوهات هدير عبدالرازق علي طاولة جهات مختصة
بعد التحليل.. مفاجأة في تقرير المعمل الكيماوي حول وفاة طفل الأندومي بالمرج
4374 فُرصة عمل جديدة في 12 محافظة بحد أدنى 7 آلاف جنيه
سياسي ضعيف خان إسرائيل.. نتنياهو يشن هجوما ضاريا على رئيس وزراء أستراليا
اليابان تضاعف ثقتها في الاقتصاد المصري باستثمارات جديدة خلال 2025..خبير يعلق على زيارة مدبولي لـ يوكوهاما
ترامب يقطع اجتماعاته مع زعماء أوروبا ليتصل بصديقه في الكرملين.. لماذا؟
ضبط 108780مخالفة مرورية و150 حالة تعاطى مواد مخدرة لسائقين خلال 24 ساعة
توجيهات رئاسية بإتاحة موارد دولارية والحفاظ على سعر صرف مرن.. نواب: خطوة لضخ دماء جديدة في شرايين الاقتصاد المصري
العلاوات التشجيعية للموظفين.. النسبة والشروط
غالبيتهم أطفال .. صحة غزة : حصيلة ضحايا التجويع ارتفعت إلى 266 شخصا
مدبولي: مصر أنفقت 550 مليار دولار على البنية التحتية لدعم الاستثمارات الأجنبية
مدبولي: الإصلاحات الاقتصادية عززت ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري
بالصور

سر الطعم المصري الأصيل.. طريقة عمل العدس بجبة بالطماطم خطوة بخطوة

أسماء عبد الحفيظ

يُعتبر العدس بجبة، أو ما يُعرف بالعدس الأسود، من الأكلات المصرية الشعبية الغنية بالبروتين والألياف، والمحبوبة لدى الكثيرين خاصة في فصل الشتاء. يمتاز هذا الطبق بطعمه اللذيذ وسهولة تحضيره، كما أنه وجبة مشبعة ومغذية تناسب الجميع، سواء كنتِ تبحثين عن أكلة نباتية أو اقتصادية.

فيما يلي نقدم لكِ طريقة عمل العدس بجبة بالطماطم بأسلوب بسيط وخطوات واضحة، للشيف فيفي عثمان.

المكونات لطريقة عمل العدس بجبة بالطماطم خطوة بخطوة

كوب واحد من العدس بجبة عدس أسود

بصلة كبيرة مفرومة ناعمًا

2 فص ثوم مهروس

2 ثمرة طماطم مبشورة أو معصورة

ملعقة كبيرة من معجون الطماطم اختياري لتعزيز اللون والنكهة

ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي أو زيت الزيتون

ملعقة صغيرة من الكمون

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

ملح حسب الذوق

3 أكواب من الماء أو مرق نباتي

  • اغسلي العدس جيدًا بالماء الجاري.
  • ضعيه في قدر على النار مع كمية مناسبة من الماء واتركيه حتى يغلي.
  • خففي النار واتركيه يُسلق لمدة 20–25 دقيقة، حتى ينضج تمامًا.
  • صفي العدس مع الاحتفاظ بالقليل من ماء السلق.
  • في مقلاة، سخني الزيت وأضيفي البصل وقلّبيه حتى يذبل ويأخذ لونًا ذهبيًا.
  • أضيفي الثوم وقلّبيه لمدة دقيقة حتى تظهر رائحته.
  • ضعي الطماطم المبشورة ومعجون الطماطم، ثم أضيفي الملح، الكمون، والفلفل الأسود.
  • اتركي الخليط يتسبك على نار هادئة لمدة 10 دقائق تقريبًا.
  • أضيفي العدس المسلوق إلى خليط الطماطم وقلّبي جيدًا.
  • أضيفي نصف كوب من ماء السلق أو أكثر حسب القوام المطلوب.
  • اتركي المزيج يغلي معًا لمدة 10 دقائق على نار هادئة حتى تتجانس النكهات.

طريقة التقديم:

  • يُقدّم العدس بجبة ساخنًا مع:
  • الخبز البلدي أو الأرز الأبيض
  • المخللات المصرية أو السلطة الخضراء
  • ويمكن إضافة عصير ليمون حسب الرغبة

 نصائح إضافية:

  • يمكنكِ إضافة الجزر المبشور أثناء التسبيك لزيادة القيمة الغذائية.
  • للحصول على نكهة أغنى، شوّحي البصل جيدًا حتى يتكرمل قليلًا.
  • للتحكم في قوام الطبق، زيدي أو قللي كمية ماء السلق حسب الرغبة.
