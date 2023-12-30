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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل عدس بجبة مدمس| بأسهل الخطوات

عدس بجبه مدمس
عدس بجبه مدمس

عدس بجبة مدمس من الأكلات الاقتصادية و اللذيذة التي يمكنك تطبيقها لأفراد أسرتك في المنزل بأسهل الخطوات وأقل المكونات.

قدمت الشيف هالة فهمي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل عدس بجبة مدمس، فيما يلي….

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مقادير عدس بجبة مدمس

نصف كيلو عدس بجبة مسلوق نصف سلقة
بصل مفروم
فلفل رومي مفروم
ثوم مفروم
لتر عصير طماطم
ملح وكمون وشطة
سمنة

للطشة
كزبره ناشفة

كمون
ثوم مفروم

سمنة

طريقة تحضير عدس بجبة مدمس
قومي بتشويح البصل المفروم ثم ضعي الفلفل الرومي والثوم المفروم وعصير الطماطم والملح والكمون والشطة حتي تغلي ثم ضعي العدس مسلوق نصف سلقة مع القليل من المياه واتركيه يأخذ سواه
قومي بتشويح الثوم في السمنة والكزبرة والكمون ثم ضعيها علي العدس .

 

عدس بجبة مدمس طريقة عمل عدس بجبه مدمس مقادير عدس بجبه مدمس الشيف هالة فهمي طريقة تحضير عدس بجبة مدمس

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