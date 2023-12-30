طريقة عمل عدس بجبة مدمس| بأسهل الخطوات

عدس بجبة مدمس من الأكلات الاقتصادية و اللذيذة التي يمكنك تطبيقها لأفراد أسرتك في المنزل بأسهل الخطوات وأقل المكونات.

قدمت الشيف هالة فهمي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل عدس بجبة مدمس، فيما يلي….

مقادير عدس بجبة مدمس

نصف كيلو عدس بجبة مسلوق نصف سلقة

بصل مفروم

فلفل رومي مفروم

ثوم مفروم

لتر عصير طماطم

ملح وكمون وشطة

سمنة

للطشة

كزبره ناشفة

كمون

ثوم مفروم

سمنة

طريقة تحضير عدس بجبة مدمس

قومي بتشويح البصل المفروم ثم ضعي الفلفل الرومي والثوم المفروم وعصير الطماطم والملح والكمون والشطة حتي تغلي ثم ضعي العدس مسلوق نصف سلقة مع القليل من المياه واتركيه يأخذ سواه

قومي بتشويح الثوم في السمنة والكزبرة والكمون ثم ضعيها علي العدس .