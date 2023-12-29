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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل القرنبيط المقرمش بأسهل الخطوات

القرنبيط المقرمش
القرنبيط المقرمش

القرنبيط المقرمش من الأكلات الشتوية اللذيذة التي يحرص الكثير من الأشخاص على تناولها، فقدمت الشيف هالة فهمي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل  القرنبيط المقرمش.

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مقادير القرنبيط المقرمش:
قرنبيط
زيت

للتبيلة
2 ملعقة كبيرة كركم
4 كوب دقيق
كوب بقسماط
3 بيضات
(شبت_بقدونس_كزبرة)
ملعقة كبيرة بيكنج بودر
كزبرة ناشفة
ملح
فلفل اسود
شطة
كمون
ثوم مفروم

طريقة تحضير القرنبيط المقرمش 


لسلق القرنبيط
فى ماء مغلي على النار ضعى كوب من اللبن مع الكمون والقليل من السكر والملح وامزجيهم مع بعض
ضعى ورد القرنبيط فى مياه السلق يغلى ثم ضعى فى مياة باردة
افرمى الخضرة مع الثوم المفروم فى الهون
امزجى فى بولة مكونات التتبيلة مع بعض حتى تحصلى على قوام تقيل ثم ضعى القرنبيط بها
قومى بتحمير القرنبيط فى زيت غزير ساخن
ضعى رشة من الكزبرة الناشفة على القرنبيط وهو ساخن

القرنبيط المقرمش طريقة عمل القرنبيط المقرمش مقادير القرنبيط المقرمش طريقة تحضير القرنبيط المقرمش الشيف هالة فهمي

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