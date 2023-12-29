طريقة عمل الشكشوكة.. بمذاق لا يقاوم

الشكشوكة من الأطباق التي يمكنك تطبيقها في المنزل وتقديمها لأفراد أسرتك على وجبة الفطار، فيتميز هذا الطبق بأنه غني بالعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم.

قدمت الشيف هالة فهمي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل الشكشوكة.

مقادير الشكشوكة

٦ بيضات

بصل مفرومة

طماطم مبشورة

فلفل رومي و حامي مفروم

ملعقة كبيرة صلصة

ثوم مفروم

ملح و فلفل

شطة و كمون

زيت



طريقة تحضير الشكشوكة

قومي بتشويح البصل في الزيت مع الملح والكزبره والكمون والشطة والفلفل الاسود و الفلفل الحار ثم ضعي الفلفل الرومي والطماطم المبشورة وامزجيهم مع بعض.

ضعي الصلصة مع رشه ملح، والثوم المفروم واتركي الخليط يغلي مع بعض ثم ضعي البيض وعليه رشه من الفلفل الاسود وامزجيهم مع بعض واتركيها علي نار هادئه حتي تأخذ سواها.