طريقة عمل الكبدة بالردة | أحلى من المحلات

الكبدة بالردة من الأكلات التي يعشق الكثير من الأشخاص تناولها نظرا لمذاقها اللذيذ و المختلف عن الأطباق الأخرى.

قدمت الشيف هالة فهمي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل الكبدة بالردة أحلى من المطاعم و المحلات.



مقادير الكبدة بالردة

كبدة بانية

كوب ماء بصل

ملعقة كبيرة ثوم مفروم

ثوم بودر

بصل بودر

ملح

فلفل

كمون

كزبرة

ردة

٢ ملعقة كبيرة دقيق

طريقة تحضير الكبدة بالردة

تبلي الكبده بماء البصل والثوم والتوابل وتترك ثم ضعي الكبدة في الردة مع 2 ملعقة دقيق لكي لا يغمق لونها في الزيت ولا تأخذ وقتا فس النضج على النار، ثم تقدم.