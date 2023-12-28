طريقة عمل الكبدة بالردة | أحلى من المحلات

الكبدة بالردة من الأكلات التي يعشق الكثير من الأشخاص تناولها نظرا لمذاقها اللذيذ و المختلف عن الأطباق الأخرى.
قدمت الشيف هالة فهمي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل الكبدة بالردة أحلى من المطاعم و المحلات.
مقادير الكبدة بالردة
كبدة بانية
كوب ماء بصل
ملعقة كبيرة ثوم مفروم
ثوم بودر
بصل بودر
ملح
فلفل
كمون
كزبرة
ردة
٢ ملعقة كبيرة دقيق
طريقة تحضير الكبدة بالردة
تبلي الكبده بماء البصل والثوم والتوابل وتترك ثم ضعي الكبدة في الردة مع 2 ملعقة دقيق لكي لا يغمق لونها في الزيت ولا تأخذ وقتا فس النضج على النار، ثم تقدم.