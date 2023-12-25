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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أحلى من المطاعم.. طريقة عمل المخ البانيه

المخ البانية
المخ البانية

المخ البانيه من الأكلات التي يعشق الكثير من الأشخاص تناولها، مما يدفع العديد إلى شرائه من المطاعم والمحلات.
قدمت الشيف هالة فهمي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل المخ البانية في البيت أحلى من المحلات.

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مقادير المخ البانية
للسلق
مخ - ماء مغلي 
ملعقة صغيرة خل 
ملح - فلفل - حبهان صحيح
فصين ثوم - ليمون شرايح

يسلق المخ كامل في ماء مغلي بها  خل وملح وفلفل وحبهان ثوم وليمون، ثم يوضع في ماء بالثلج او ماء ساقعه و يصفى، ثم قطعي المخ قطع صغيره و يتبل.

التتبيلة 
كوب ماء بصل
ثوم مفروم 
ملح - كمون - كزبرة 
شطة - ملعقة صغيرة خل

للتغليف 
٢ كوب بقسماط 
٢ ملعقة كبيرة دقيق 
٢ ملعقة كبيرة نشا 
بعد ما يتبل المخ ضعي في بولة ضعي  فيها البقسماط مع الدقيق والنشا و يحمر في زيت غزير سخن

المخ البانيه طريقة عمل المخ البانية مقادير المخ البانية الشيف هالة فهمي طريقة تحضير المخ البانيه

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