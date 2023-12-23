برج الأسد| خبيرة تكشف مفاجأة عن توقعات 2024

يبدأ برج الأسد من يوم 23 يوليو إلى 22 أغسطس، ويعد من الأبراج النارية التي لها طابع مميز و خاص، قد كشفت المهندسة عبير فؤاد، خبيرة الأبراج، في تصريحات لـ صدي البلد، عن توقعات برج الأسد في ٢٠٢٤.



توقعات برج الأسد في ٢٠٢٤



برج الأسد توقعات ٢٠٢٤ على الصعيد العاطفي:

إذا كنت متزوجا: في أول 3 شهور من العام، لا تتسرع في قرار الانفصال، ولا تصعد المواقف إلا إذا كان الاتفاق مستحيلا! فابتداء من شهر أبريل: كل شيء سيسير على ما يرام، تميل لإعادة اختراع كل شيء في الحب، طريقتك في الحب، في تصوّر علاقتك بشريك حياتك، في مفاجأة الطرف الآخر، القاعدة الذهبية للعلاقات الزوجية هذا العام هي لا تسكت عن شيء بداخلك لم يُقال، لا تبالغ في شعورك بالندم والمرارة!

إذا كنت غير مرتبط: هذا العام تبحث عن علاقة عاطفية متوازنة، لذلك تميل نحو أن تكون شفافاً، وتقول ما في قلبك، وتستمع جيدا للآخر، باختصار التواصل: هذه هي الطريقة الوحيدة لوضع أساس قوي لعلاقاتك، قد يحمل لك هذا العام تدريبا أهم، وهو التخلّي عن التعالي والشعور بالعظمة، ابتداء من 26 مايو: الفرص متاحة كي تتحول علاقة صداقة لعلاقة حُب.

برج الأسد توقعات ٢٠٢٤ على الصعيد المهني والمالي:

من أول العام إلى 25 مايو: قد تشعر بالانزعاج من الضغوط المحيطة بك، لكن من المحتمل أن تتغير الأمور كثيرًا ابتداء من 21 أبريل تقريبًا، ويمكن أن تقودك الاضطرابات المهنية نحو مسار جديد.

من 26 مايو: تنتهي الضغوط وتقلب الصفحة، لا تقلق ستعود بسرعة للوقوف على قدميك مرة أخرى، وتستعيد نشاطك وروحك القتالية، حينئذ لا تخشَ شيئًا ولا أحدًا، وامضِ قُدمًا لترسم مسارك الخاص دون قلق.