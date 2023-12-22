عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج السرطان|مفاجآت و صدمات في توقعات 2024

برج السرطان
برج السرطان

كشفت المهندسة عبير فؤاد، خبيرة الأبراج  في تصريحات لـ صدى البلد، عن توقعات برج السرطان الذي يبدأ من  22 يونيو إلي 22 يوليو، ويتميز مواليد هذا البرج بالطابع الخاص.

txt

برج الجوزاء.. خبيرة أبراج تفجر مفاجأة عن توقعات 2024

txt

برج الثور.. في هذا التوقيت من 2024 تحدث مفاجآت غير متوقعة

توقعات برج السرطان لعام 2024

 

برج السرطان توقعات 2024 على الصعيد العاطفي:
- إذا كنت متزوجا: ستقفل بابك في وجه المزعجين، المهم أن تستمتع وتسعد بحياتك الزوجية، فقط في أول العام وآخره عليك أن تنتبه لأهمية التوافق والتواصل بحُب مع شريك حياتك. 
- إذا كنت غير متزوج: هذا العام تسمع فقط لقلبك، ومشاعرك وما تريده حقا في أي علاقة، لديك استعداد للدخول في تجربة حب جميلة، حتى لو كانت خارج الصندوق وقد تكون على حق تمامًا، أنت تشق طريقك من خلال تحديد ما تريد وما لم تعد تريده، تبدي استعدادا للاهتمام بالطرف الآخر، ولكن تهتم أيضا أن تأخذ الوقت الكافي للاستماع إلى نفسك.

برج السرطان توقعات 2024 على الصعيد المهني والمالي:
على الرغم من بعض الإحباطات، إلا أن بداية العام ليست خالية من النجاح، تتم مكافأة جهودك ويساعدك زحل ونبتون على مشاركة أفكارك، وترسيخ ما حققته بالفعل، نجاحك مدعوم أيضا بأورانوس والمشتري وذلك يضمن لك النصر خاصة إلى 25 مايو، ومن هنا فإن بقية العام يدور حول الإنجازات التي تعود بالنفع على عملك ومشاريعك، فقط ابتداء من 20 مايو: حافظ على الكتمان والتواضع.

السرطان برج السرطان توقعات برج السرطان توقعات برج السرطان لعام 2024 عبير فؤاد خبيرة الأبراج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه|الذهب يتراجع بعد ساعات من قرار المركزي وعيار 21 الآن مفاجأة

ضربة موجعة لتجار الدولار في السوق ..تفاصيل

معلق رياضي يفجر مفاجأة بشأن صفقة إمام عاشور مع الأهلي

الزمالك يخطف توقيع صفقة الأهلي المنتظرة في الشتاء

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 22-12-2023

ارتدوا الكمامات فورا|الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا بشأن طقس أول أيام الشتاء رسميا

كنز غارق في مياه هذه الدولة بقيمة مليارات الدولارات

فيديوهات على موبايلها وحشة.. مفاجأة غير سعيدة تنتظر وفاء عزت

موضوعات متعلقة

بفستان غير متوقع..إلهام شاهين تثير الجدل في ختام مهرجان الجونة

نشرة المرأة والصحة| الفرق بين البصل الجديد والقديم.. عروسة تثير الجدل علي السوشيال ميديا

نشرة المرأة والصحة|برج الثور في هذا التوقيت من 2024 تحدث مفاجآت غير متوقعة.. إلهام شاهين تثير الجدل بالجونة

برج الجوزاء.. خبيرة أبراج تفجر مفاجأة عن توقعات 2024

بفستان لافت.. إلهام شاهين تثير الجدل في الجونة| شاهد

بفستان جريء.. هنا شيحة تخطف الأنظار في الجونة

طريقة عمل سبرنج رول بالخضار والجبن| بأسهل الخطوات

بأحدث صيحات الموضة.. روبي تستعرض أناقتها في إطلالة جذابة على إنستجرام |شاهد

ترشيحاتنا

الفراعنة نمبر 1.. رمضان السيد: أرشح 5 منتخبات للتتويج بكأس الأمم الأفريقية

بعد سقوط امبراطورة الفضائح في الهرم.. قرار عاجل حول مصير كباريه أندريا

خلص على بنته وهو بيضرب أمها.. هروب وزواج انتهى بعاشقين خلف الأسوار 

سرايا القدس: قصف مقر قيادة الاحتلال في منطقة الزنة شرق خانيونس

تنكروا في زي شرطة.. عصابة تختطف قنصل بريطاني في الإكوادور|شاهد

بشاير الخير.. 3 أزمات اقتصاية تتخلص منها مصر في 2024 الدولار أقواها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برج السرطان|مفاجآت و صدمات في توقعات 2024

ياسمين صبري تستعرض أناقتها في العرض الخاص لفيلم أبو نسب.. شاهد

بفستان ملفت.. زوجة محمود حجازي تخطف الأنظار في ختام مهرجان الجونة

بفستان غير متوقع..إلهام شاهين تثير الجدل في ختام مهرجان الجونة

فيديو

مقطع فيديو لسيدة فلسطينية توجه رسالة للعالم يثير الجدل.. شاهد ماذا قالت؟

مقطع فيديو صادم لطائرة تهبط في شارع مزدحم بأمريكا.. شاهد

حل أزمة الدولار.. أسباب إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة للمرة الثالثة/ فيديوجراف

خطف فتاتين من المصعد.. القصة كاملة والتفاصيل مثيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المناخ والنزاعات المسلحة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الفوز لصاحب الخطوط الحمراء

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الاعتزاز بلغتنا

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

اﻟﻤﺰﻳﺪ