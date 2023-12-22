برج السرطان|مفاجآت و صدمات في توقعات 2024

كشفت المهندسة عبير فؤاد، خبيرة الأبراج في تصريحات لـ صدى البلد، عن توقعات برج السرطان الذي يبدأ من 22 يونيو إلي 22 يوليو، ويتميز مواليد هذا البرج بالطابع الخاص.

توقعات برج السرطان لعام 2024

برج السرطان توقعات 2024 على الصعيد العاطفي:

- إذا كنت متزوجا: ستقفل بابك في وجه المزعجين، المهم أن تستمتع وتسعد بحياتك الزوجية، فقط في أول العام وآخره عليك أن تنتبه لأهمية التوافق والتواصل بحُب مع شريك حياتك.

- إذا كنت غير متزوج: هذا العام تسمع فقط لقلبك، ومشاعرك وما تريده حقا في أي علاقة، لديك استعداد للدخول في تجربة حب جميلة، حتى لو كانت خارج الصندوق وقد تكون على حق تمامًا، أنت تشق طريقك من خلال تحديد ما تريد وما لم تعد تريده، تبدي استعدادا للاهتمام بالطرف الآخر، ولكن تهتم أيضا أن تأخذ الوقت الكافي للاستماع إلى نفسك.

برج السرطان توقعات 2024 على الصعيد المهني والمالي:

على الرغم من بعض الإحباطات، إلا أن بداية العام ليست خالية من النجاح، تتم مكافأة جهودك ويساعدك زحل ونبتون على مشاركة أفكارك، وترسيخ ما حققته بالفعل، نجاحك مدعوم أيضا بأورانوس والمشتري وذلك يضمن لك النصر خاصة إلى 25 مايو، ومن هنا فإن بقية العام يدور حول الإنجازات التي تعود بالنفع على عملك ومشاريعك، فقط ابتداء من 20 مايو: حافظ على الكتمان والتواضع.