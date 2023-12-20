برج الثور.. في هذا التوقيت من 2024 تحدث مفاجآت غير متوقعة

مع قرب بداية عام جديد يبحث الكثير من الأشخاص عن توقعات أبراج 2024، لذا كشفت المهندسة عبير فؤاد، خبيرة الأبراج في تصريح لـ صدى البلد، عن توقعات أبراج 2024 لمواليد برج الثور الذي يبدأ من 20 أبريل إلى 20 مايو.



برج الثور توقعات الأبراج 2024 على الصعيد العاطفي

-إذا كنت متزوجا: القيود العاطفية تؤرقك، قد تميل في أوقات كثيرة للتمرد على الالتزامات والقوانين الموضوعة من قبل شريك حياتك، حاول أن تدرس بهدوء قراراتك.

- إذا كنت غير مرتبط: هذا العام ستحتاج في أوقات كثيرة إلى اختبار مشاعرك تجاه شخصٍ ما، وقد تتخلى عن مطالبك قليلاً، لتتمكن من الوصول لشخص يجذبك أو ببساطة تحرر نفسك من القيود التي تضعها لتكتشف أنها حائلا بينك وبين السعادة، خاصة في أول 5 شهور من العام.

برج الثور توقعات الأبراج 2024 على الصعيد المهني والمالي:

مع وجود "المشتري" كوكب الحظ في برجك حتى 25 مايو، من المرجح أن تتحقق أهدافك المهنية والمالية، والفرص متاحة للحصول على مكافأة جيدة أو زيادة كبيرة أو حتى بيع عقار.

بشرط أن تعمل بدقة لأن بلوتو ابتداء من 21 يناير يجعلك راغبا في تغيير كل شيء، سترغب في استرداد حريتك واستقلاليتك، سوف يريحك إغلاق الأبواب من وقت لآخر، لكن لا تدع الإحباط يسيطر عليك، كن حذرًا في النصف الثاني من شهر فبراير، وفي منتصف شهر يونيو، وخاصة في الشهرين الأخيرين من العام: ردود الفعل على بعض سلوكياتك أو عواقبها قد تؤدي إلى زعزعة استقرارك، في هذه الأوقات لن يكون من الحكمة استفزاز شخص أقوى منك، أو تأجيج صراع، أو مقامرة بأموال (في البورصة "سوق الأوراق المالية" أو في أي مغامرة تجارية غير مدروسة أو غير مضمونة)، مع ذلك "زحل" بمنزل المشروعات طوال العام يجعلك تعطي الأولوية للسلامة، والاستفادة من خبراتك المكتسبة، و"نبتون" يمنحك بصيرة في خياراتك.