عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الحمل .. خبيرة أبراج تكشف مفاجأة عن توقعات 2024

برج الحمل توقعات
برج الحمل توقعات الأبراج 2024

برج الحمل من الأبراج النارية التي تبدأ من 21 مارس الی 19 أبریل، مما يجعله يتميز ببعض الصفات المختلفة عن باقي الأبراج.

وكشفت المهندسة وخبيرة الأبراج عبير فؤاد، في تصريحات لـ صدى البلد، عن توقعات برج الحمل خلال عام 2024 سواء من الجانب العاطفي أو المهني.

txt

بعد انفصالهما رسميا.. صور رومانسية جمعت بين شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

txt

فستان زفاف أسماء أبو اليزيد يثير الجدل على السوشيال ميديا| شاهد


برج الحمل  توقعات الأبراج 2024  على الصعيد العاطفي:
- إذا كنت غير متزوج أو مرتبط 
في عام 2024.. تبدو مستعدا للانفصال عن الماضي لأن الماضي عفا عليه الزمن، ترغب في أن تبدأ حياة جديدة، كما أن استقلاليتك تجعلك مرغوبًا أكثر. 

من 21 يناير إلى 2 مايو: بلوتو بمنزل الأصدقاء، قد تتحول علاقة صداقة لعلاقة حب.

من نهاية مايو: سيكون لديك الكثير من الجاذبية والرغبة في أن تعيش تجربة حب استثنائية، فالمشتري المتناغم مع بلوتو سيجعلك فاتنا للجنس الآخر.

- إذا كنت متزوجا:
تربطك بشريك حياتك قوة مذهلة وتشعر بالحب يتجدد، وسيجد الآخر أن لديك أصالة رائعة. 

ابتداء من 26 مايو، وقت رائع لتجمعك بشريك حياتك أوقات استمتاع وترفيه، ستشعر حقًا بوجودك، استمتع بالحب بدون حساب، فقط: طوال العام لا تتكلم عن حياتك الشخصية. 

برج الحمل توقعات الأبراج 2024 على الصعيد المهني والمالي:

مولود الحمل أنت أحد المرشحين للحصول على حظ وفير.

من 21 يناير إلى 2 مايو: بلوتو بمنزل المشروعات يدفعك لتنمية أعمالك أو مشاريعك، وتحصل على دعم الزملاء والرؤساء بسهولة.  

ابتداء من 26 مايو 2024، لأن كوكب المشتري في منزل العلاقات سيجعل حياتك أسهل حتى نهاية العام، سوف تتزايد عمليات التعاون والشراكات، ستكون كلمة "الاتصال" هي كلمة السر في هذا العام، ويعدك ذلك بالتوسع.. لقاءات مثمرة، واتصالات ثرية، وشبكة علاقات قوية ومتينة، وبالتالي فإن علاقاتك ستكون مفيدة لك بشكل خاص، على المستوى المهني والمادي بلا شك، فقط: طوال العام لا تعلن خططك ولا تفخر بنفسك.

برج الحمل الأبراج النارية توقعات برج الحمل توقعات الأبراج 2024 برج الحمل توقعات الأبراج 2024

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق ناري من سيد عبد الحفيظ عن طرد موديست بمباراة الأهلي والاتحاد السعودي

طرد موديست..بركات يطلق تصريحات قوية عن رد فعل جماهير الأهلي

600 جنيه|تراجع سعر الذهب بعد قفزة تاريخية عالميًا.. وهذا ثمن عيار21 الآن

أزمة السكر انتهت|لا تدفع أكثر من 27 جنيهًا للكيلو.. وهذه منافذ التوزيع

حجازي في ورطة بسبب معسكر الأهلي بكأس العالم للأندية.. واللاعب يرد

بعد طلاقهما.. رسالة حسام حبيب إلى شيرين عبدالوهاب

عاجل.. القاهرة الإخبارية: سقوط جسم طائر قبالة سواحل مدينة دهب

شوبير يعلن مفاجأة جديدة بعد فوز الأهلي على اتحاد جدة

موضوعات متعلقة

بعد انفصالهما رسميا.. صور رومانسية جمعت بين شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

فستان زفاف أسماء أبو اليزيد يثير الجدل على السوشيال ميديا| شاهد

نشرة المرأة والصحة.. أسباب زيادة ضربات القلب بعد تناول القهوة.. ونصائح للتخلص من متلازمة الأكل الليلي

طريقة عمل جاتوه شاتوه شوكولاتة بأسهل الخطوات

مفاجأة صادمة| لون اللسان يكشف هذه الأمراض.. تفاصيل

طريقة عمل الكشري الإسكندراني | بمذاق لا يقاوم

بعد إصابته بالسرطان .. هاني الناظر يوجه رسالة مؤثرة لمتابعيه

نشرة المرأة والصحة.. فستان ياسمين رئيس في افتتاح مهرجان الجونة.. شاهد .. سبب وفاة رئيس نادي النصر

ترشيحاتنا

بعد فوز الأهلي على الاتحاد.. ماذا قال حسين الشحات للعامري فاروق؟

3 ظواهر جوية|مفاجأة عاجلة من الأرصاد حول طقس الـ 24 ساعة القادمة

وفاة أمير الكويت عن عمر 86 عاما

برج الحمل .. خبيرة أبراج تكشف مفاجأة عن توقعات 2024

وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

الديوان الأميري بالكويت يعلن وفاة أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسيط ومميز.. سعر فستان أنابيلا هلال بتجاوز 177 ألف جنبه بمهرجان الجونة السينمائي

بتوب لافت.. نوال الزغبي تثير الجدل في إحدث إطلالاتها

هؤلاء الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالأنيميا .. هل أنت منهم ؟

بالأسود الشفاف.. نسرين طافش تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

فيديو

وفاة مطرب كبير على المسرح| فيديو جراف

تنفطر له القلوب.. مقطع فيديو لأم فلسطينية تفر بصحبة طفلتيها من قوات الاحتلال

مقطع فيديو صادم يوثق لحظة وفاة مطرب شاب على خشبة المسرح|شاهد

هنتقم منك .. مفاجأة في محاولة الاعتداء على أرملة وائل الإبراشي/فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة الحلفاوي

هالة الحلفاوي تكتب: عام جديد.. أمل جديد

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المُتيّم بالذكرى

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: صباح الخير ياغزة

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ