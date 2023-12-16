برج الحمل .. خبيرة أبراج تكشف مفاجأة عن توقعات 2024

برج الحمل من الأبراج النارية التي تبدأ من 21 مارس الی 19 أبریل، مما يجعله يتميز ببعض الصفات المختلفة عن باقي الأبراج.

وكشفت المهندسة وخبيرة الأبراج عبير فؤاد، في تصريحات لـ صدى البلد، عن توقعات برج الحمل خلال عام 2024 سواء من الجانب العاطفي أو المهني.



برج الحمل توقعات الأبراج 2024 على الصعيد العاطفي:

- إذا كنت غير متزوج أو مرتبط

في عام 2024.. تبدو مستعدا للانفصال عن الماضي لأن الماضي عفا عليه الزمن، ترغب في أن تبدأ حياة جديدة، كما أن استقلاليتك تجعلك مرغوبًا أكثر.

من 21 يناير إلى 2 مايو: بلوتو بمنزل الأصدقاء، قد تتحول علاقة صداقة لعلاقة حب.

من نهاية مايو: سيكون لديك الكثير من الجاذبية والرغبة في أن تعيش تجربة حب استثنائية، فالمشتري المتناغم مع بلوتو سيجعلك فاتنا للجنس الآخر.

- إذا كنت متزوجا:

تربطك بشريك حياتك قوة مذهلة وتشعر بالحب يتجدد، وسيجد الآخر أن لديك أصالة رائعة.

ابتداء من 26 مايو، وقت رائع لتجمعك بشريك حياتك أوقات استمتاع وترفيه، ستشعر حقًا بوجودك، استمتع بالحب بدون حساب، فقط: طوال العام لا تتكلم عن حياتك الشخصية.

برج الحمل توقعات الأبراج 2024 على الصعيد المهني والمالي:

مولود الحمل أنت أحد المرشحين للحصول على حظ وفير.

من 21 يناير إلى 2 مايو: بلوتو بمنزل المشروعات يدفعك لتنمية أعمالك أو مشاريعك، وتحصل على دعم الزملاء والرؤساء بسهولة.

ابتداء من 26 مايو 2024، لأن كوكب المشتري في منزل العلاقات سيجعل حياتك أسهل حتى نهاية العام، سوف تتزايد عمليات التعاون والشراكات، ستكون كلمة "الاتصال" هي كلمة السر في هذا العام، ويعدك ذلك بالتوسع.. لقاءات مثمرة، واتصالات ثرية، وشبكة علاقات قوية ومتينة، وبالتالي فإن علاقاتك ستكون مفيدة لك بشكل خاص، على المستوى المهني والمادي بلا شك، فقط: طوال العام لا تعلن خططك ولا تفخر بنفسك.