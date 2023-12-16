بعد انفصالهما رسميا.. صور رومانسية جمعت بين شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

تصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك فور الإعلان عن خبر انفصالها عن الفنان حسام حبيب بشكل رسمي.

من جانب آخر تعتبر شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب من أشهر ثنائي الفن المصري، وكانت ينتشر لهما العديد من الصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

كانت تكشف صور شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب عن رومنسيتهما دائما التي كانت حديث السوشيال ميديا في بعض الأحيان.

يذكر أن صور شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب كانت تكشف دوما عن إطلالاتها المتنوعة و المواكبة لأحدث صيحات الموضة أيضا.

نعرض لكم فيما يلي صور رومانسية جمعت بين شيرين عبد الوهاب و حسام حبيب…

شيرين عبد الوهاب و حسام حبيب

شيرين عبد الوهاب و حسام حبيب

شيرين عبد الوهاب و حسام حبيب

شيرين عبد الوهاب و حسام حبيب