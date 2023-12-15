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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بملابس جريئة.. إليسا تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

إليسا
إليسا

حرصت الفنانة اللبنانية إليسا على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي إنستجرام، بصورا جديدة لها خلال حفل الميدل بيست ضمن فعاليات موسم الرياض.

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تألقت إليسا في الصور بإطلالة جريئة وملفتة، حيث ارتدت بنطلون كاروهات مع بليزر بنفس النقوشات مما منحها إطلالة كلاسيك أنيقة.

أنتعلت إليسا حذاء صيفي أنيق ذا كعب عالي باللون الأسود، تزينت ببعض الإكسسوارات البسيطة للغاية و التي منحتها إطلالة متكاملة.

اما من الناحية الجمالية، اعتمدت إليسا على خصلات شعرها الأنسيابي المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الترابية الهادئة.

 

إليسا
إليسا
إليسا
إليسا
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