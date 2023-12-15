رشاقة لافتة.. آيتن عامر بإطلالة مثيرة| شاهد

حرصت الفنانة أيتن عامر على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث جلسة تصوير.

وخطفت آيتن عامر الأنظار في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت جيبة قصيرة تصل أعلى الركبة و اتسمت بصيحة البليسله التي تتصدر أحدث صيحات الموضة و نسقت معها قميص بنفس الطبعات.

وانتعلت أيتن عامر حذاء أنيقا ذا كعب عالي باللون الأحمر مع حقيبة يد كبيرة الحجم باللون الفوشيا، ولم تبالغ في ارتداء الإكسسوارات و المجوهرات .

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت آيتن عامر على خصلات شعرها المموج المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.