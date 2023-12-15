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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

رشاقة لافتة.. آيتن عامر بإطلالة مثيرة| شاهد

أيتن عامر
أيتن عامر

حرصت الفنانة أيتن عامر على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث جلسة تصوير.

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وخطفت آيتن عامر الأنظار في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت جيبة قصيرة تصل أعلى الركبة و اتسمت بصيحة البليسله التي تتصدر أحدث صيحات الموضة و نسقت معها قميص بنفس الطبعات.

وانتعلت أيتن عامر حذاء أنيقا ذا كعب عالي باللون الأحمر مع حقيبة يد كبيرة الحجم باللون الفوشيا، ولم تبالغ في ارتداء الإكسسوارات و المجوهرات .

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت آيتن عامر على خصلات شعرها المموج المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

أيتن عامر 
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