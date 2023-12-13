بالتاتو وفستان لافت.. هيدي كرم تثير الجدل بهذه الإطلالة|شاهد

حرصت الفنانة هيدي كرم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث جلسة تصوير.



تألقت هيدي كرم في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستان قصير يصل أعلى الركبة باللون الأخضر و اتسم بصيحة الكم الواحد التي تتصدر أحدث صيحات الموضة.

أنتعلت هيدي كرم حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الاخضر،وتزينت بمجموعة من الإكسسوارات وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على الانستجرام.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت هيدي كرم على خصلات شعرها الأشقر المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا لافتا مرتكزا على طلاء شفاه باللون الأحمر.



هيدي كرم