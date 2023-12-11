بالأسود اللافت .. مي عمر تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

حرصت الفنانة مي عمر على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت مي عمر في الصور بإطلالة لافتة، حيث ارتدت فستان طويل الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات مما كشف عن رشاقتها واتسم بصيحة الأوف شولدر التي تتصدر احدث صيحات الموضة.

تزينت مي عمر بمجموعة من المجوهرات و الإكسسوارات الراقية التي زادت من أناقتها ومنحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت مي عمر على خصلات شعرها المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا لافتا كشف عن جمال ملامحها.