عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

سعر غير متوقع لحذاء هيفاء وهبي في أحدث جلسة تصوير| شاهد

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

حرصت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

txt

بفستان ملفت.. زوجة ماجد المصري تستعرض جمالها|شاهد

txt

شاهد.. بوسي تثير الجدل بأناقتها في أحدث ظهور لها


وتألقت هيفاء وهبي في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت بنطلون باللون الأسود مع توب بنفس اللون لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات و نسقت معهما جاكت.


وانتعلت هيفاء وهبي حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأسود من Hermes ، وقد بلغ سعره 1640 دولار أمريكي أي ما يقرب من 80 ألف جنيه مصري.


أما من الناحية الجمالية، أعتمدت هيفاء وهبي على خصلات شعرها المموج المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزتت على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.
 

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي أحذية هيفاء وهبي اخبار هيفاء وهبى اطلالات هيفاء وهبى تفاصيل إطلالة هيفاء وهبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن اليوم الاثنين.. كم سجل سعر الكيلو فى البورصة؟

مش هتصدق شكلها.. مى كساب تثير الجدل بفقدان وزن مبالغ فيه

700 جنيه|هزة عنيفة تضرب سعر الذهب لأول مرة عالميًا وعيار 21 الآن مفاجأة

طلب عاجل ومفاجئ من فيوتشر للموافقة على رحيل عمر كمال عبدالواحد للأهلي

التطبيق اليوم والشراء بهذه الطريقة| كيلو السكر الحر بـ 27 جنيها بقرار رسمي من وزير التموين.. اعرف حصتك

هل طلب كولر رحيل أكرم توفيق وعودة قندوسي.. ناقد رياضي يكشف الحقيقة

في السعودية والدقي| القصة الكاملة لتصويت لبلبة مرتين في الانتخابات الرئاسية.. وهذه العقوبة في انتظارها

بداية التقلبات الجوية والسيول تضرب هذه المناطق| تحذير عاجل من طقس الساعات المقبلة

موضوعات متعلقة

أرخص وأحلى من المحلات ...طريقة عمل الباتون ساليه

تحذير.. أسباب غير متوقعة تزيد من حالات السكتة الدماغية بين الشباب

طريقة عمل جرة دبابيس الدجاج| جديدة وغير تقليدية

نشرة المرأة والصحة.. سعر فستان يسرا في ختام مهرجان البحر الأحمر.. أطعمة تقضي على فقر الدم

لن تصدق| ماذا يحدث للجسم عند تناول الصودا والمشروبات الغازية يوميا؟

بفستان ملفت.. زوجة ماجد المصري تستعرض جمالها|شاهد

شاهد.. بوسي تثير الجدل بأناقتها في أحدث ظهور لها

بملابس كاجوال.. مي عمر تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

ترشيحاتنا

أطباء بلا حدود: أطفال غزة بشهادتهم يفضلون الموت عن الحياة تحت الحرب

قيادات وزارة التضامن يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

مصر ترحب بتجريم البرلمان الدنماركي التعامل غير اللائق مع النصوص الدينية

المصريون يشيدون حضارة جديدة.. رئيس دينية الشيوخ : المشاركة بالانتخابات واجب وطني وشرعي

مهمة وطنية.. سيدات مصر يتصدرن المشهد الانتخابي في لجان الشيخ زايد

الرئيس السيسى للحكومة: لابد أن تمثل المدن الجديدة إضافة حقيقية للاقتصاد الوطني


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان نجوى كرم يثير الجدل | سعره خرافي

طريقة عمل الجبن الشيدر في المنزل

سعر غير متوقع لحذاء هيفاء وهبي في أحدث جلسة تصوير| شاهد

فخورة جداً بنسبة الإقبال.. نادية الجندي تدلي بصوتها فى الانتخابات الرئاسية

فيديو

المقاومة تصطاد جنود الاحتلال| فيديو مثير للجدل يتصدر محركات البحث.. شاهد

علم مصر على شارب مواطن وسيدة تلد باللجنة.. أغرب مواقف انتخابات الرئاسة 2024

وسط قطرات المطر.. "الكعبة المشرفة" تتألق في مظهر بديع | شاهد

دنيا عبدالعزيز: هذا الشخص هددني بتشويه وجهي| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تعبنا يامه !!!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

اﻟﻤﺰﻳﺪ