سعر غير متوقع لحذاء هيفاء وهبي في أحدث جلسة تصوير| شاهد

حرصت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.



وتألقت هيفاء وهبي في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت بنطلون باللون الأسود مع توب بنفس اللون لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات و نسقت معهما جاكت.



وانتعلت هيفاء وهبي حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأسود من Hermes ، وقد بلغ سعره 1640 دولار أمريكي أي ما يقرب من 80 ألف جنيه مصري.



أما من الناحية الجمالية، أعتمدت هيفاء وهبي على خصلات شعرها المموج المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزتت على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

