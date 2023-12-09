عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بفستان ملفت.. زوجة ماجد المصري تستعرض جمالها|شاهد

زوجة ماجد المصري
زوجة ماجد المصري

حرصت رانيا أبو النصر زوجة الفنان ماجد المصري على مشاركة متابعهيا عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا من أحدث ظهور لها.

txt

لن تصدق.. سعر فستان يسرا في ختام مهرجان البحر الأحمر يثير الجدل| شاهد

txt

بفستان جريء.. شمس الكويتية تثير الجدل في أحدث جلسة تصوير

ظهرت زوجة ماجد المصري في الصور بإطلالة على الموضة، مرتدية فستان كاجوال  قصير للغاية باللون الزيتي واتسم التصميم بانه لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

لم تبالغ زوجة ماجد المصري في الإكسسوارات و المجوهرات مما منحها طلة بسيطة، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على الأنستجرام.

اما من الناحية الجمالية، أعتمدت زوجة ماجد المصري على خصلات شعرها البني المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.

زوجة ماجد المصري
ماجد المصري رانيا أبو النصر زوجة الفنان ماجد المصري زوجة ماجد المصري إطلالات زوجة ماجد المصري اخبار زوجة ماجد المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعرف لجنتك في الانتخابات الرئاسية 2024.. من هنا

بسبب الأهلي|مفاجأة مدوية.. الزمالك يرفض مشاركة أحمد فتوح في المباريات

تحرك عاجل من إدارة الأهلي بعد التعادل مع شباب بلوزداد.. تفاصيل

4 جثث.. «صدى البلد» يكشف أسرار جديدة في جريمة مهندس دار السلام

صدمة| كولر يحسم الجدل ويكشف سر استبعاد عبد القادر من مباريات الأهلي

مفاجأة.. اعترافات مهندس دار السلام: ضربتهم بالنار وحطيت عليهم أسمنت عشان الرائحة

تشتري أوبو رينو 11 ولا Reno 11 Pro.. مقارنة هتوضحلك الفرق

12 مليار دولار.. مبلغ ضخم ينعش خزينة مصر وإعلان سار بشأن الدولار

موضوعات متعلقة

لن تصدق.. سعر فستان يسرا في ختام مهرجان البحر الأحمر يثير الجدل| شاهد

بفستان جريء.. شمس الكويتية تثير الجدل في أحدث جلسة تصوير

نشرة المرأة والصحة| أطعمة تزيد أعراض حساسية الصدر.. 5 مشروبات تقوي مناعتك

طريقة عمل جاتوه الجيلي بمذاق لا يقاوم

مرض العظام الصامت.. معلومات صادمة عن الهشاشة

طريقة عمل سلطة المكرونة بالتركي بأسهل الخطوات

نشرة المرأة والصحة.. سبب صادم لوفاة شقيق أحمد حلمي.. 10 صور لـ مي كساب قبل وبعد العملية

للنساء فقط.. 5 أطعمة تزيد من مستويات الحديد في الجسم

ترشيحاتنا

كتائب القسام تعلن وقوع قوتين خاصتين إسرائيليتين في كمينين بحي الشيخ رضوان

القوة الضاربة.. محمد صلاح يزين تشكيل ليفربول أمام كريستال بالاس في البريميرليج

بفستان ملفت.. زوجة ماجد المصري تستعرض جمالها|شاهد

من هم الـ VIP.. فئات مسموح لهم بمتابعة الانتخابات الرئاسية 2024

لتعزيز الاحتياطي| مصر تفاجئ الأسواق بصفقات قمح ضخمة بهذه الكميات

600 جنيه في شهرين.. شعبة الذهب توجه رسالة للمواطنين.. وعيار 21 مفاجأة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بجانب المكملات.. أطعمة تقضي على فقر الدم| تعرف عليها

شاهد.. بوسي تثير الجدل بأناقتها في أحدث ظهور لها

جون ميلتون.. كيف تناول خلق العالم في الفردوس المفقود

لتجنب الإغماء المفاجئ.. جمال شعبان يكشف عن الوصايا العشر لمرضى الضغط المنخفض

فيديو

صورة رقمية بـ 5 دولارات.. كيف تساهم الفكرة في دعم غزة| فيديوجراف

بعد إجراء فحوصات طبية.. قاضي الرحمة يكشف خبرًا حزينًا لمتابعينه

خربشة الوش مفيهاش معلش.. طبيبة تكشف عن مرض نهايته الموت.. فيديوجراف

خلال زيارته للسعودية.. بوتين يقع في خطأ فادح ومحمد بن سلمان يتدخّل| «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

اﻟﻤﺰﻳﺪ