بفستان ملفت.. زوجة ماجد المصري تستعرض جمالها|شاهد

حرصت رانيا أبو النصر زوجة الفنان ماجد المصري على مشاركة متابعهيا عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا من أحدث ظهور لها.

ظهرت زوجة ماجد المصري في الصور بإطلالة على الموضة، مرتدية فستان كاجوال قصير للغاية باللون الزيتي واتسم التصميم بانه لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

لم تبالغ زوجة ماجد المصري في الإكسسوارات و المجوهرات مما منحها طلة بسيطة، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على الأنستجرام.

اما من الناحية الجمالية، أعتمدت زوجة ماجد المصري على خصلات شعرها البني المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.