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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بفستان جريء.. شمس الكويتية تثير الجدل في أحدث جلسة تصوير

شمس الكويتية
شمس الكويتية

حرصت الفنانة شمس الكويتية على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بفيديو من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

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تألقت شمس الكويتية في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستان قصير يصل أعلى الركبة وذا اكمام طويلة باللون الأسود الذي حمل بعض التطريزات البسيطة للغاية.

انتعلت شمس الكويتية حذاء أسود، وتزينت بمجموعة من المجوهرات و الإكسسوارات الملفتة التي منحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت شمس الكويتية على تسريحة الشعر القصير، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

 

شمس الكويتية
شمس الكويتية
شمس الكويتية
شمس الكويتية
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