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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إزالة حالة تعد من المهد على مساحة 5 أفدنة بمركز باريس في الوادي الجديد

حالات تعد
حالات تعد
منصور ابوالعلمين

أوقفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس بمحافظة الوادي الجديد حالة تعدٍ على أراضي الدولة في المهد، على مساحة 5 أفدنة، وذلك ضمن جهود المتابعة الميدانية المستمرة لمنع التعديات على أملاك الدولة والتعامل الفوري مع المخالفات قبل تفاقمها.

وجاءت الحملة بناءً على توجيهات حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، ومتابعة علي نجاح، رئيس مركز ومدينة باريس، حيث نفذت لجنة مُشكلة برئاسة نائب رئيس المركز، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، مرورًا ميدانيًّا أسفر عن رصد حالة التعدي وإيقافها في المهد.

إجراءات قانونية حاسمة ضد المخالفين

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين، تأكيدًا لعدم التهاون في حماية حقوق الدولة والتصدي لأي محاولات للاستيلاء على الأراضي المملوكة لها بالمخالفة للقانون.

متابعة مستمرة لمنع التعديات

وناشدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس المواطنين عدم الشروع في أي تعديات على أراضي الدولة، سواء بالبناء المخالف أو الزراعة دون سند قانوني، مشددة على استمرار أعمال المتابعة والمرور الميداني لرصد أي مخالفات والتعامل معها على الفور.

وأكدت الوحدة المحلية استمرار جهودها لحماية أملاك الدولة والتصدي الحاسم لأي تعديات جديدة، مع تطبيق القانون على المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يحاول المساس بحقوق الدولة.

وتأتي هذه التحركات في إطار جهود محافظة الوادي الجديد للحفاظ على أراضي الدولة، وفرض سيادة القانون، ومنع التعديات على الممتلكات العامة.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد مركز باريس

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