قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قد نتحرك مجددًا.. ترامب يلوّح بعملية عسكرية جديدة ضد إيران
أستاذ علوم سياسية: استمرارية منتدى مصر 2026 سنويًا في أكتوبر ضرورة لمتابعة تنفيذ توصياته
جهاز تنمية المشروعات: 45% من تمويلاتنا تستفيد منها السيدات
جهاز تنمية المشروعات: 64 مليار جنيه لتمويل مليوني مشروع توفر 3.6 مليون فرصة عمل
الاتفاق أو إجراءات أخرى.. ترامب: سنتعامل مع كوبا فور الانتهاء من ملف إيران
مفاجأة مدوية في دوري أبطال أفريقيا.. ويليت الأنجولي يقصي صنداونز من دور الـ32
ختام مهرجان الجونة| فوزي بنسعيدي عقب تكريمه: له طعم خاص لأنه من بلد عزيز
موعد غرة شهر جمادى الآخرة.. 48 يوماً لاستقبال شهر رجب
أسامة الدليل: قيادة الوطن لها قواعد.. وتصريحات الرئيس السيسي أربكت حسابات البعض
البابا تواضروس يعزي ملك الأردن في ضحايا الاعتداء الإرهابي على كنيسة بالكرك
في لفتة إنسانية.. ملك الأردن يزور مصابي هجوم الكرك الإرهـ ابي| بالصور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

من قلب إسطنبول.. السفير نادر زكي يكشف تحركات مصر لاحتواء التصعيد الإقليمي

وزارة الخارجية
وزارة الخارجية
محمد البدوي

أكد السفير نادر زكي، المتحدث باسم وزارة الخارجية وشؤون المصريين بالخارج، أن مصر تكثف تحركاتها الدبلوماسية بالتنسيق مع شركائها الإقليميين لاحتواء التوترات الراهنة، وخفض التصعيد، ومنع اتساع دائرة الأزمات التي تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم.

اجتماع وزراء خارجية مصر وتركيا والمملكة العربية السعودية

وأوضح السفير نادر زكي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج «اليوم هنا القاهرة» المذاع عبر قناة «مودرن إم تي آي»، أن اجتماع وزراء خارجية مصر وتركيا والمملكة العربية السعودية وباكستان في مدينة إسطنبول؛ يأتي في إطار تعزيز التشاور والتنسيق المشترك بشأن التطورات الإقليمية والدولية، والعمل على إيجاد آليات فعالة للتعامل مع التحديات الراهنة.

وأشار إلى أن الاجتماع، الذي عُقد ضمن مجموعة التعاون الرباعي «R4»، ركز على ضرورة التحرك العاجل لاحتواء التوترات، وإعادة تفعيل مسارات الحوار والدبلوماسية، باعتبار أن الحلول السياسية تمثل الطريق الأمثل لتسوية الأزمات، بعيدًا عن المواجهات العسكرية التي قد تؤدي إلى تداعيات خطيرة على المستويات الأمنية والسياسية والاقتصادية.

تغليب لغة الحوار وتكثيف الاتصالات الدبلوماسية

وشدد المتحدث باسم وزارة الخارجية وشؤون المصريين بالخارج على أن استمرار التنسيق بين الدول المعنية يمثل ضرورة ملحة في ظل تعقيد المشهد الإقليمي، مؤكدًا أهمية تغليب لغة الحوار وتكثيف الاتصالات الدبلوماسية لمنع تفاقم الأوضاع، والحفاظ على استقرار المنطقة.

ولفت إلى أن التحرك المشترك يستهدف دعم الجهود الرامية إلى احتواء الأزمات، وفتح المجال أمام تسويات سياسية مستدامة، بما يضمن حماية مصالح شعوب المنطقة ويحد من انعكاسات التوترات الإقليمية على الاستقرار الدولي.

السفير نادر زكي وزارة الخارجية الخارجية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأخير الساعة

الساعة 12 هترجع 11 مساء.. تأخير الساعة وبدء التوقيت الشتوي يوم الجمعة رسميًا

سعر الذهب

نزل 300 جنيه في يوم.. تراجع سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

موعد أقرب إجازة رسمية في مصر بعد انتهاء عطلات 2026

موعد أقرب إجازة رسمية في مصر

وزيرة التنمية المحلية والبيئة

بالأسماء ..حركة محليات جديدة في المحافظات و تعيين اللواء عبدالله الديب سكرتيراً عاماً لمحافظة كفر الشيخ

أسعار البنزين والسولار والغاز

أسعار البنزين والسولار والغاز اليوم في مصر

مصطفي شوبير

ليلة العمر.. لقطات من حفل زفاف مصطفى شوبير حارس الأهلي

سعر الدولار اليوم

كم سعر الدولار في البنك الأهلي اليوم؟.. ارتفاع الورقة الخضراء بالبنوك

الزمالك

موعد مباراة الزمالك والجيش الرواندي في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

حملة ليلية

الدقهلية.. حملة ليلية للتصدي لأجهزة الصوت والتلوث السمعي بمدينة تمي الأمديد

محافظ الغربية

محافظ الغربية يتابع احتفالات الليلة الختامية لمولد السيد البدوي| صور

ارشيفية

بالأسماء.. 3 مصابين في حادث تصادم موتوسيكل على طريق كفر زين الدين بالمنوفية

بالصور

تول شفاف.. هدى الأتربي تتألق بفستان أسود جرئ في ختام مهرجان الجونة السينمائي

هدى الأتربي
هدى الأتربي
هدى الأتربي

بإطلالة سوداء ساحرة.. إنجي المقدم تخطف الأنظار في ختام مهرجان الجونة

إنجي المقدم
إنجي المقدم
إنجي المقدم

هنا شيحة تخطف الأنظار بإطلالة ملكية في ختام مهرجان الجونة | شاهد

هنا شيحة
هنا شيحة
هنا شيحة

بالصور.. أمينة خليل تتألق بالأصفر في ختام مهرجان الجونة

أمينة خليل
أمينة خليل
أمينة خليل

فيديو

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة الشمالية العسكرية

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة الشمالية العسكرية.. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة الشمالية العسكرية

وزير الدفاع: المنطقة تشهد متغيرات متسارعة.. وحماية حدود الدولة مهمة مقدسة لمقاتلي القوات المسلحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: قراءات في رسائل منتدى مصر 2026

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: مهرجان الموسيقى العربية 34.. ليلة انتصر فيها الوفاء لهاني شاكر على الغياب

المزيد