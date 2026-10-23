من قلب إسطنبول.. السفير نادر زكي يكشف تحركات مصر لاحتواء التصعيد الإقليمي

أكد السفير نادر زكي، المتحدث باسم وزارة الخارجية وشؤون المصريين بالخارج، أن مصر تكثف تحركاتها الدبلوماسية بالتنسيق مع شركائها الإقليميين لاحتواء التوترات الراهنة، وخفض التصعيد، ومنع اتساع دائرة الأزمات التي تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم.

اجتماع وزراء خارجية مصر وتركيا والمملكة العربية السعودية

وأوضح السفير نادر زكي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج «اليوم هنا القاهرة» المذاع عبر قناة «مودرن إم تي آي»، أن اجتماع وزراء خارجية مصر وتركيا والمملكة العربية السعودية وباكستان في مدينة إسطنبول؛ يأتي في إطار تعزيز التشاور والتنسيق المشترك بشأن التطورات الإقليمية والدولية، والعمل على إيجاد آليات فعالة للتعامل مع التحديات الراهنة.

وأشار إلى أن الاجتماع، الذي عُقد ضمن مجموعة التعاون الرباعي «R4»، ركز على ضرورة التحرك العاجل لاحتواء التوترات، وإعادة تفعيل مسارات الحوار والدبلوماسية، باعتبار أن الحلول السياسية تمثل الطريق الأمثل لتسوية الأزمات، بعيدًا عن المواجهات العسكرية التي قد تؤدي إلى تداعيات خطيرة على المستويات الأمنية والسياسية والاقتصادية.

تغليب لغة الحوار وتكثيف الاتصالات الدبلوماسية

وشدد المتحدث باسم وزارة الخارجية وشؤون المصريين بالخارج على أن استمرار التنسيق بين الدول المعنية يمثل ضرورة ملحة في ظل تعقيد المشهد الإقليمي، مؤكدًا أهمية تغليب لغة الحوار وتكثيف الاتصالات الدبلوماسية لمنع تفاقم الأوضاع، والحفاظ على استقرار المنطقة.

ولفت إلى أن التحرك المشترك يستهدف دعم الجهود الرامية إلى احتواء الأزمات، وفتح المجال أمام تسويات سياسية مستدامة، بما يضمن حماية مصالح شعوب المنطقة ويحد من انعكاسات التوترات الإقليمية على الاستقرار الدولي.