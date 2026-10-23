تضامن مع المملكة.. إدانات عربية للهجوم الإرهابي على كنيسة الكرك في الأردن

أدانت عدة دول عربية، اليوم /الجمعة/، الهجوم الإرهابي المسلح الذي وقع بمحيط كنيسة "حمود" في محافظة "الكرك" بالمملكة الأردنية الهاشمية.

أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات للعمل الإرهابي الجبان الذي استهدف كنيسة في محافظة الكرك بالمملكة الأردنية الهاشمية، وأسفر عن وفاة وإصابة عددٍ من الأبرياء.

وأكدت المملكة - في بيان لوزارة الخارجية السعودية - تضامنها مع الأشقاء في الأردن حكومةً وشعبًا، ورفضها لكافة الأعمال الإرهابية التي تحاول النيل من أمن واستقرار الأردن وشعبه، مقدمةً خالص تعازيها ومواساتها لذوي الضحايا ولحكومة وشعب الأردن في هذا المصاب الأليم، مع تمنياتها بالأمن والسلامة للأردن وشعبها الشقيق.

بدورها، أدانت دولة الإمارات العربي المتحدة - بشدة - الحادثة .. معربة عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإرهابية والإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.

وأعربت وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية - في بيان - عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا، وللمملكة الأردنية الهاشمية وشعبها الشقيق، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

كما أعربت مملكة البحرين عن إدانتها واستنكارها الشديدين لهذا الهجوم الإرهابي المسلح، مؤكدة تعاطفها وتضامنها الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية، ودعمها لما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها ومكافحة التطرف والإرهاب، وتعقب الجناة وتقديمهم إلى العدالة.

وجددت المملكة - في بيان لوزارة خارجيتها - رفضها القاطع لأعمال العنف والإرهاب بجميع صورها وأشكالها، ولا سيما استهداف دور العبادة وترويع المدنيين الأبرياء، لما تمثله من انتهاك للقيم والمبادئ الدينية والأخلاقية والإنسانية.

بدورها، أدانت دولة قطر بشدة الهجوم الذي استهدف كنيسة في محافظة الكرك.. وجددت وزارة الخارجية القطرية - في بيان اليوم - موقف دولة قطر الثابت الرافض للعنف والإرهاب والأعمال الإجرامية، مهما كانت الدوافع والأسباب، مشددة على رفضها التام استهداف دور العبادة وترويع الآمنين.

وأعربت عن تضامن دولة قطر مع المملكة الأردنية الهاشمية في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها، كما عبرت عن تعازيها لذوي الضحايا وحكومة وشعب الأردن، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

من جانبها، أدانت سوريا - بأشد العبارات - هذا الهجوم الإرهابي.. مؤكدة - في بيان لوزارة خارجيتها - تضامن سوريا ‏الكامل ووقوفها التام إلى جانب المملكة الأردنية الهاشمية قيادةً وشعباً في ‏مواجهة كل ما يمس أمنها واستقرارها ونسيجها الوطني، ورفضها القاطع ‏لكل أشكال الإرهاب التي تستهدف أمن المواطنين.‏

وفي العراق، ، أدان وزير خارجيتها فؤاد حسين، الهجوم الإرهابي الذي استهدف مواطنين أردنيين.. وذلك خلال اتصال هاتفي أجراها مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، أعرب خلاله عن إدانته الشديدة للهجوم الإرهابي الذي استهدف مشيعين خلال جنازة في كنيسة مسيحية، وأسفر عن استشهاد ستة أشخاص وإصابة نحو 28 آخرين".

وأكد حسين - وفق بيان أصدرته الخارجية العراقية - "تضامن العراق مع الأردن في مواجهة الإرهاب"، معرباً عن "خالص تعازيه ومواساته لقيادة المملكة الأردنية الهاشمية وشعبها، ولعوائل الضحايا"، ومتمنياً الشفاء العاجل للمصابين".

وأشار إلى أن الإرهاب يسعى إلى بث الفرقة وإثارة الفتنة بين مكونات المجتمع، مؤكداً أن الشعب العراقي عانى طويلاً من آفة الإرهاب، الأمر الذي يعزز أهمية التضامن والتعاون في مواجهته.

وأدانت الرئاسة الفلسطينية الاعتداء الإرهابي الذي استهدف كنيسة في محافظة الكرك بالأردن، مؤكدة رفض دولة فلسطين المطلق لجميع أشكال الإرهاب والعنف واستهداف المدنيين ودور العبادة، ومشددة على أن هذه الجرائم لن تنال من وحدة الشعب الأردني وتماسكه، وأن التلاحم بين المسلمين والمسيحيين والتمسك بقيم العيش المشترك يمثلان ركيزة أساسية في مواجهة التطرف والإرهاب.

من جانبها، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية الاعتداء، مؤكدة تضامن دولة فلسطين الكامل مع الأردن وقيادته وشعبه، وثقتها بقدرة المملكة ومؤسساتها على ملاحقة المسؤولين عن الجريمة وتقديمهم للعدالة. كما نقلت الرئاسة الفلسطينية تعازي الرئيس محمود عباس إلى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والحكومة والشعب الأردني وأسر الضحايا، مع التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

من جانبه، أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، الهجوم الإرهابي الذي استهدف إحدى الكنائس في منطقة الكرك الأردنية، مؤكدًا رفض مجلس التعاون لهذه الأعمال الإجرامية التي تتنافى مع القيم الإنسانية والمبادئ الأخلاقية.

كما أكد البديوي - في بيان - تضامن مجلس التعاون الكامل مع الأردن، ودعمه الإجراءات التي يتخذها لحماية أمنه واستقراره وسلامة مواطنيه، مجددًا موقف المجلس الثابت والرافض للإرهاب بجميع أشكاله وصوره، مهما كانت دوافعه ومبرراته، وأهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمواجهته.