السفير نادر زكي يحذر من تهديد الممرات البحرية: أمن الملاحة يرتبط باستقرار الاقتصاد العالمي

حذر السفير نادر زكي، المتحدث باسم وزارة الخارجية وشؤون المصريين بالخارج، من التداعيات الخطيرة لأي تهديدات تستهدف الممرات البحرية الحيوية، مؤكدًا أن ضمان حرية الملاحة وسلامة خطوط المرور الدولية يمثلان ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة والاقتصاد العالمي.

اجتماع وزراء خارجية مصر وتركيا والمملكة العربية السعودية

وأوضح السفير نادر زكي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج «اليوم هنا القاهرة» المذاع عبر قناة «مودرن إم تي آي»، أن اجتماع وزراء خارجية مصر وتركيا والمملكة العربية السعودية وباكستان في إسطنبول، تناول أهمية تأمين الممرات الملاحية الدولية، في ظل ارتباطها المباشر بحركة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد وتدفقات الطاقة.

وأشار إلى أن أي اضطراب في حركة الملاحة البحرية قد ينعكس على الأسواق العالمية، ويؤثر في انتظام حركة التجارة وتكاليف نقل السلع والطاقة، وهو ما يستدعي تعزيز التنسيق بين الدول المعنية لضمان سلامة الممرات البحرية والحفاظ على حرية المرور فيها.

التطورات السياسية والأمنية

وأضاف أن المشاورات التي جرت في إطار مجموعة التعاون الرباعي «R4» لم تقتصر على التطورات السياسية والأمنية، بل امتدت إلى بحث فرص تعزيز التعاون بين الدول الأربع في المجالات الاقتصادية والتكنولوجية والعسكرية، إلى جانب التنسيق السياسي، بما يدعم المصالح المشتركة ويعزز قدرات الدول المشاركة على مواجهة التحديات.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية وشؤون المصريين بالخارج أن التعاون الإقليمي يمثل أداة مهمة للتعامل مع المخاطر المشتركة، لافتًا إلى أن استمرار الحوار والتنسيق من شأنه دعم الاستقرار وتهيئة الظروف اللازمة لتجاوز الأزمات الراهنة.

تكثيف الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد

وشدد على أهمية تكثيف الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد، والحفاظ على أمن الممرات الملاحية الدولية، ومنع اتساع دائرة التوترات، بما يحمي مصالح دول المنطقة ويحد من التداعيات الاقتصادية والأمنية على المستوى العالمي.