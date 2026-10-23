العاهل الأردني يزور مصابي هجوم كنيسة الكرك الإرهـ ابي ويطمئن على حالتهم الصحية

زار العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الجمعة، عددًا من المصابين جراء الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة حمود بمحافظة الكرك جنوبي المملكة، للاطمئنان على حالتهم الصحية ومتابعة أوضاعهم.

واطمأن العاهل الأردني، خلال الزيارة، على سلامة المصابين، في إطار متابعته المباشرة لتداعيات الهجوم الإرهابي الذي شهدته المحافظة، معربًا عن تمنياته لهم بالشفاء العاجل.

وكان الملك عبد الله الثاني أكد في وقت سابق اليوم أن الأردن سيواجه مرتكبي الهجوم الإرهابي بأشد العقوبات، مشددًا على أن محاولات النيل من وحدة الأردنيين وتماسكهم لن تنجح، وأن المملكة ستتصدى بحزم لكل من يحاول المساس بأمنها واستقرارها.

وأعلنت مديرية الأمن العام الأردنية أن الهجوم، الذي نفذه مسلحون مجهولون خلال مراسم تشييع جنازة بمحافظة الكرك، أسفر عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 34 آخرين، فيما تواصل الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الحادث وملاحقة منفذيه.