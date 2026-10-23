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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

"الخبيث" يفوز بجائزة نجمة الجونة البرونزية في مهرجان الجونة السينمائي

الفيلم المصري الخبيث يفوز بجائزة نجمة الجونة البرونزية في مهرجان الجونة السينمائي
الفيلم المصري الخبيث يفوز بجائزة نجمة الجونة البرونزية في مهرجان الجونة السينمائي

فاز الفيلم المصري “الخبيث” للمخرج جاد شاهين بجائزة نجمة الجونة البرونزية. وذلك بعد عرضه العالمي الأول في الدورة التاسعة من مهرجان الجونة السينمائي، ضمن مسابقة الأفلام القصيرة.

تدور أحداث فيلم الخبيث وسط أجواء كابوسية، حيث يضرب وباء غامض نساء قرية صيد، ويجد فتحي نفسه بين خوفه على من يحب وما يُنتظر منه أن يفعله، ويشارك في بطولة الفيلم عزيز الجزار وهبة خيال وندى فوزي وهناء المصري.

ويضم فريق عمل الفيلم كلًا من المنتجة يارا جبران، والمنتجين المنفذين إسلام الدخاخني وأحمد الدخاخني، ومدير التصوير مصطفى الكاشف، ومهندسة الديكور إيمان العلبي، ومصممة الأزياء ليلى ماجد، والمونتيرة هبة عثمان، والمؤلف الموسيقي أمير خلف، وتلوين ماجيك، ومصمم الصوت معتز القماري، والمشرف على الإنتاج أحمد نوح.

فيلم الخبيث من إنتاج شركات Red Star Films وEpode Ltd وAgora Production التي لعبت دور المنتج التنفيذي للفيلم، وهو إنتاج مشترك بالتعاون بين Film Clinic وA.A. Films وQAA’23 Films وLumière Film وGarage Production وP90 Films، وكان الفيلم قد حصل على دعم من المورد الثقافي.

جاد شاهين مخرج وكاتب سيناريو ومنتج يقيم في القاهرة. درس الإخراج في المعهد العالي للسينما بالقاهرة، وتخرج عام 2023. بدأ مسيرته المهنية بالعمل مع المخرج يسري نصر الله كمساعد مخرج ومسؤول اختيار ممثلين، قبل أن يعمل مخرجًا للوحدة الثانية في عدد من المسلسلات.

في عام 2023، اختير فيلمه القصير الأول الترعة للمشاركة في قسم La Cinef ضمن مهرجان كان السينمائي، ليصبح أول فيلم مصري منذ ما يقرب من عقد يشارك في هذا القسم. تستكشف أعمال شاهين تقاطع الأسطورة والذاكرة والحياة المصرية المعاصرة، ويعمل شاهين حاليًا على تطوير فيلمه الروائي الطويل الأول تحت السما الخضرا.

الفيلم المصري الخبيث اخبار الفن نجوم الفن

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