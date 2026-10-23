قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قد نتحرك مجددًا.. ترامب يلوّح بعملية عسكرية جديدة ضد إيران
أستاذ علوم سياسية: استمرارية منتدى مصر 2026 سنويًا في أكتوبر ضرورة لمتابعة تنفيذ توصياته
جهاز تنمية المشروعات: 45% من تمويلاتنا تستفيد منها السيدات
جهاز تنمية المشروعات: 64 مليار جنيه لتمويل مليوني مشروع توفر 3.6 مليون فرصة عمل
الاتفاق أو إجراءات أخرى.. ترامب: سنتعامل مع كوبا فور الانتهاء من ملف إيران
مفاجأة مدوية في دوري أبطال أفريقيا.. ويليت الأنجولي يقصي صنداونز من دور الـ32
ختام مهرجان الجونة| فوزي بنسعيدي عقب تكريمه: له طعم خاص لأنه من بلد عزيز
موعد غرة شهر جمادى الآخرة.. 48 يوماً لاستقبال شهر رجب
أسامة الدليل: قيادة الوطن لها قواعد.. وتصريحات الرئيس السيسي أربكت حسابات البعض
البابا تواضروس يعزي ملك الأردن في ضحايا الاعتداء الإرهابي على كنيسة بالكرك
في لفتة إنسانية.. ملك الأردن يزور مصابي هجوم الكرك الإرهـ ابي| بالصور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الاتصال الأردني: لن نسمح لأية جهة بالمساس بأمن المملكة

الاردن
الاردن
القسم الخارجي

أكد وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني، أن السلطات لن تسمح لأية جهة بالمساس بأمن الأردن واستقراره، مشددًا على أن الأجهزة الأمنية تتابع تطورات الهجوم المسلح الذي شهدته محافظة الكرك جنوب المملكة، وتعمل على كشف ملابساته وملاحقة المتورطين.

وقال المومني إن الأجهزة الأمنية تتابع ميدانيًا وبشكل مكثف تفاصيل حادث إطلاق النار الذي استهدف كنيسة في الكرك، مؤكدًا أن الجهات المختصة ستعلن المعلومات الرسمية فور التحقق منها، في إطار الحرص على دقة البيانات المرتبطة بالحادث.

ودعا وزير الاتصال الحكومي وسائل الإعلام والمواطنين إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، والامتناع عن تداول الشائعات أو الأخبار غير المؤكدة، مشيرًا إلى ضرورة إتاحة المجال أمام الأجهزة الأمنية لاستكمال الإجراءات اللازمة والتعامل مع تداعيات الواقعة.

وتأتي تصريحات المومني عقب الهجوم الذي وقع خلال مراسم تشييع جنازة في كنيسة بمحافظة الكرك، وأسفر عن سقوط قتلى وإصابة العشرات، وفقًا لما أعلنته السلطات الأردنية. وأثار الحادث استنفارًا أمنيًا وتحركات رسمية لمتابعة التحقيقات وتحديد هوية المهاجمين ودوافعهم.

وفي السياق ذاته، ترأس رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان اجتماعًا للمجلس الأمني في محافظة الكرك، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، لمتابعة عمل الأجهزة المختصة والإجراءات المتخذة للتعامل مع الحادث.

وشددت الحكومة الأردنية على ملاحقة المسؤولين عن الهجوم وتقديمهم إلى العدالة، فيما أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أن الدولة ستواجه العمل الإرهابي بأشد العقوبات، داعيًا إلى الحفاظ على وحدة الأردنيين وتماسكهم في مواجهة التهديدات التي تستهدف أمن البلاد.

وتؤكد التصريحات الرسمية أن حماية أمن الأردن واستقراره تمثل أولوية للحكومة، بالتزامن مع استمرار التحقيقات لكشف جميع ملابسات الهجوم.

وزير الاتصال الحكومي الحكومة الأردنية أمن الأردن الأجهزة الأمنية الهجوم المسلح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأخير الساعة

الساعة 12 هترجع 11 مساء.. تأخير الساعة وبدء التوقيت الشتوي يوم الجمعة رسميًا

سعر الذهب

نزل 300 جنيه في يوم.. تراجع سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

موعد أقرب إجازة رسمية في مصر بعد انتهاء عطلات 2026

موعد أقرب إجازة رسمية في مصر

وزيرة التنمية المحلية والبيئة

بالأسماء ..حركة محليات جديدة في المحافظات و تعيين اللواء عبدالله الديب سكرتيراً عاماً لمحافظة كفر الشيخ

أسعار البنزين والسولار والغاز

أسعار البنزين والسولار والغاز اليوم في مصر

مصطفي شوبير

ليلة العمر.. لقطات من حفل زفاف مصطفى شوبير حارس الأهلي

سعر الدولار اليوم

كم سعر الدولار في البنك الأهلي اليوم؟.. ارتفاع الورقة الخضراء بالبنوك

الزمالك

موعد مباراة الزمالك والجيش الرواندي في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

منتدى مصر 2026

برلماني: رسائل الرئيس السيسي حول الخطاب الديني ترسخ الوعي وبناء الانسان

حزب حماة الوطن

حماة الوطن يستنكر الهجوم الإرهـ ابي على كنيسة الكرك.. ويعلن دعمه الكامل للأردن

النائبة أميرة فؤاد

مطالبة برلمانية بمراجعة تداعيات قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات: العلاج فرصة ثانية للتعافي

بالصور

تول شفاف.. هدى الأتربي تتألق بفستان أسود جرئ في ختام مهرجان الجونة السينمائي

هدى الأتربي
هدى الأتربي
هدى الأتربي

بإطلالة سوداء ساحرة.. إنجي المقدم تخطف الأنظار في ختام مهرجان الجونة

إنجي المقدم
إنجي المقدم
إنجي المقدم

هنا شيحة تخطف الأنظار بإطلالة ملكية في ختام مهرجان الجونة | شاهد

هنا شيحة
هنا شيحة
هنا شيحة

بالصور.. أمينة خليل تتألق بالأصفر في ختام مهرجان الجونة

أمينة خليل
أمينة خليل
أمينة خليل

فيديو

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة الشمالية العسكرية

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة الشمالية العسكرية.. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة الشمالية العسكرية

وزير الدفاع: المنطقة تشهد متغيرات متسارعة.. وحماية حدود الدولة مهمة مقدسة لمقاتلي القوات المسلحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: قراءات في رسائل منتدى مصر 2026

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: مهرجان الموسيقى العربية 34.. ليلة انتصر فيها الوفاء لهاني شاكر على الغياب

المزيد