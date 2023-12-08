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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فستان أسماء جلال في ختام مهرجان البحر الأحمر يثير الجدل| سعره خرافي

أسماء جلال
أسماء جلال

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، صورا جديدة للفنانة أسماء جلال، وذلك خلال مشاركتها مساء أمس في حفل ختام مهرجان البحر الأحمر.

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تألقت أسماء جلال في الحفل بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستان طويل أتسم بصيحة الكم الواحد التي تتصدر أحدث صيحات الموضة، وتميز باللون البنفسجي الفاتح الذي لا يحمل اي نقوشات أو تطريزات.

 

وحمل فستان أسماء جلال في ختام مهرجان البحر الأحمر توقيع مصمم الأزياء السعودي يوسف أكبر، وقد بلغ سعر التصميم  2490 دولار، أي مايقرب من  77 ألف جنيه مصري، مما أثار الدهشة بين متابعيها على السوشيال ميديا.

 

ومن الناحية الجمالية أعتمدت أسماء جلال على تسريحة شعر متناسقة مع وجهها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان التي كشفت عن جمال ملامحها، وتزينت ببعض المجوهرات الألماسية التي منحتها إطلالة متكاملة.

 

 

 

أسماء جلال
أسماء جلال
أسماء جلال
أسماء جلال
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