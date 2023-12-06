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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بـ «توب قصير».. ندى الكامل تثير الجدل بهذه الإطلالة عبر إنستجرام |شاهد

ندى الكامل
ندى الكامل

حرصت ندى الكامل على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

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وتألقت ندى الكامل في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت توب قصير كشف عن بطنها ونسقت معه بنطلون جينز مقطع وأكملت إطلالتها بقميص كاروهات جمع بين اللون الأسود والبيج.
 

وانتعلت ندى الكامل حذاءً باللون البيج وتزينت ببعض المجوهرات البسيطة للغاية وغير المبالغ فيها، وقد نالت إعجاب متابعيها على الانستجرام.
أما من الناحية الجمالية، اعتمدت ندى الكامل على خصلات شعرها البني المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة.
 

ندى الكامل
ندى الكامل
ندى الكامل
ندى الكامل
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