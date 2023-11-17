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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بفستان ملفت.. ندى الكامل تثير الجدل بإطلالة جريئة

صدى البلد

حرصت ندى الكامل على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة لها.

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ظهرت ندى الكامل في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستانا ذا أكمام مكشوفة اتسم باللون الأصفر ذات نقوشات الورد باللون الموف مما منحها إطلالة جريئة.

ولم تبالغ ندى الكامل في ارتداء الإكسسوارات و المجوهرات ما جعل إطلالتها بسيطة للغاية، وقد نالت صورها إعجاب متابيعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت ندى الكامل على خصلات شعرها البني المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا كشف عن جمال ملامحها.

 

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