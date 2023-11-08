ياسمين الخطيب تبهر متابعيها بإطلالة أنيقة| شاهد

حرصت ياسمين الخطيب على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت ياسمين الخطيب في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت جيبة قصير تصل أعلى الركبة أتسمت بنقشة الكاروهات التي تتصدر أحدث صيحات الموضة و نسقت معها توب ذا أكمام مكشوفة باللون الأسود.

أنتلعت ياسمين الخطيب حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأحمر، ولم تبالغ في ارتداء الإكسسوارات و المجوهرات مما زاد من أناقتها، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت ياسمين الخطيب على خصلات شعرها الأشقر الأنسيابي المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج المتناسقة مع لون بشرتها.

ياسمين الخطيب