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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بفستان ملفت.. ابنة ماجد المصري تخطف الأنظار بهذه الإطلالة| شاهد

ابنة ماجد المصري
ابنة ماجد المصري

حرصت ماهيتاب ابنة الفنان ماجد المصري على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

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تألقت ابنة ماجد المصري في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام طويلة باللون الأسود الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات، واتسم التصميم بشق من الجانب كشف عن ساقيها.

انتعلت ابنة ماجد المصري حذاء ذا كعب عالي، وتزينت بمجموعة من المجوهرات الألماسية التي منحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت أبنة ماجد المصري على خصلات شعرها المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها

ابنة ماجد المصري
ابنة ماجد المصري
ابنة ماجد المصري
ابنة ماجد المصري
ابنة ماجد المصري
ابنة ماجد المصري
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