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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

شاهد.. فستان دينا داش في خطوبة شقيقها يثير الجدل

دينا داش
دينا داش

حرصت دينا داش ، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الإنستجرام، بصورا جديدة لها خلال حضورها حفل خطوبة شقيقها كريم داش.

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وتألقت دينا داش، في الصور بإطلالة ملفتة للغاية، حيث ارتدت فستان قصير يصل أعلى الركبة و ذا أكمام مكشوفة باللون الأصفر الذي لا يحمل أي نفوشات أو تطريزات.

وانتعلت دينا داش ، حذاء ذا كعب عالي باللون الفضي، وتزينت بمجموعة من المجوهرات الألماسية التي منحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت دينا داش على خصلات شعرها المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

دينا داش
دينا داش
دينا داش
دينا داش
دينا داش
دينا داش
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